ТОКИО, 3 сен /ПРАЙМ/. Японское правительство приступило к рассмотрению мер, которые позволили бы облегчить приход в страну финансовых компаний и институтов, покидающих Гонконг после принятия Китаем закона о национальной безопасности.

Япония считает, что после принятия закона Гонконг, который до сих пор считался одним из азиатских финансовых центров, потеряет свою привлекательность для крупных западных финансовых компаний, опасающихся ограничений для своей деятельности. В качестве нового места дислокации компании рассматривают Сингапур, а также Японию. Япония проигрывает Сингапуру за счет более высоких налогов, а также за счет слабого пока внедрения английского языка в систему юридических процедур.

Правительство Японии теперь рассматривает вопрос создания благоприятной среды для иностранных компаний. В частности, предусматривается возможность использования английского языка при процедуре оформления в японских органах власти. Кроме того, для иностранных сотрудников финансовых корпораций информация о детских садах, медицинских учреждениях будет предоставляться на английском языке.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии. В Японии закон считают нарушением Китаем принципа "одна страна — две системы".

Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.