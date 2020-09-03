МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

По информации следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов от их общей деятельности. СК отмечает, что спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв, Быков решил, что это сделал Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. По данным следствия, Быков решил их убить, а организацию убийства поручил знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов банды, которую возглавлял.

Также добавляется, что Татаренков, освободившийся из мест лишения свободы в конце августа 2020 года, в ходе допроса признал, что организовал убийство по просьбе Быкова.

"В ближайшее время лица, признанные потерпевшими по уголовному делу, обвиняемый и его защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое после окончания данного процессуального действия будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — говорится в сообщении.

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября.