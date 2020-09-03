МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, сообщила пресс-служба кабмина.

"Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в июне этой категории граждан был доступен однократный выезд, теперь это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

"Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России", — добавляется в сообщении.