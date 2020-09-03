МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Совет директоров девелопера "Инград" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2019 году и оставить чистую прибыль в размере 1,9 миллиарда рублей в распоряжении компании, говорится в сообщении застройщика.

Годовое собрание акционеров компании назначено 30 сентября.

ГК "Инград" работает с 2012 года. Группа специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса. Компанию контролирует концерн "Россиум" основного бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева.