МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.

Ранее планировалось, что Новак 3 сентября поедет в Татарстан для участия в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС. После пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.

Мишустин едет в Минск для переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.

О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.

В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии — в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду Telegram-канал "Пул первого", на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске — во Дворце независимости.