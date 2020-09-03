МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Слабость американской валюты может нанести серьезный ущерб тем, кто инвестирует в долларовые активы, ведь в ближайший год доллар может упасть к евро на 36%, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на топ-менеджера AG Bisset Ульфа Линдала.

По мнению аналитика, несмотря на падение доллара к корзине сопоставимых валют сегодня все еще сохраняется возможность избавиться от американской валюты.

По мнению экспертов, опрошенных "Газетой.Ru", прогнозы Линдала слишком негативные, однако вероятность реализации такого сценария существует.

С начала 2020-го доллар действительно просел по отношению к евро: если 1 января курс был $1,12 за единицу европейской валюты, то сейчас он составляет $1,18 за евро (падение на 5,3%), отмечает издание