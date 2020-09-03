ДОХА, 3 сен — ПРАЙМ. Поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения с ОАЭ станут возможны только при наличии отрицательного результата сделанного не более чем за 96 часов до вылета теста на коронавирус и наличия международной страховки, покрывающей лечение COVID-19, сообщили РИА Новости в четверг в генконсульстве РФ в Дубае. Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

"Самолеты будут летать только в Дубай, и туристы будут находиться в этом эмирате. Для посещения эмирата нужно обладать международной страховкой, включающей лечение коронавируса. Не более чем за 96 часов до вылета нужно сделать ПЦР-тест в специально аккредитованных для этого медицинских центрах с предоставлением результатов на английском языке. По прилету в аэропорту туристы будут сдавать еще один аналогичный тест, результат которого придет в течение 48 часов", — отметили в консульстве. Уже в аэропорту туристам из России придется установить на смартфоны приложение для отслеживания их местонахождения и состояния здоровья, они будут находиться в отелях на самоизоляции до получения результатов теста.

Авиакомпания Emirates включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета, но в случае отсутствия страховки и необходимости лечиться от COVID-19 в ОАЭ стоимость за лечение может составить порядка 1,5 миллиона рублей.

В генконсульстве уточнили, что для путешествия в ОАЭ россиян, имеющих вид на жительство в Эмиратах, правила въезда немного другие. Резидентам Дубая необходимо получать предварительное разрешение от Дубайской иммиграционной службы через соответствующий сайт, его получение может занять от двух до 48 часов. Требование сдать ПЦР-тесты на коронавирус перед полетом и сразу по прилету остается и для российских резидентов ОАЭ. Для резидентов других эмиратов получать предварительное разрешение на возвращение в Эмираты нужно на сайте федеральной службы иммиграции.

По данным минздрава ОАЭ, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом не снижается на протяжении нескольких месяцев. Так, по данным на четверг, за сутки выявлено 614 заболевших. Общее число случаев с начала пандемии составило более 72 тысяч. Выздоровели 62 668 человек, 387 умерли.