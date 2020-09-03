Переговоры Мишустина и Головченко прошли конструктивно, в том числе по энергетике
МИНСК, 3 сен /ПРАЙМ/. Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко прошли конструктивно, в том числе по вопросам развития сотрудничества в энергетике, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Сегодня были очень конструктивные переговоры на уровне председателей правительств; обсуждали много вопросов, в том числе и вопросы, касающиеся развития сотрудничества в энергетике", — сказал Новак.
https://1prime.ru/News/20200903/831987001.html