МИНСК, 3 сен /ПРАЙМ/. Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко прошли конструктивно, в том числе по вопросам развития сотрудничества в энергетике, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня были очень конструктивные переговоры на уровне председателей правительств; обсуждали много вопросов, в том числе и вопросы, касающиеся развития сотрудничества в энергетике", — сказал Новак.