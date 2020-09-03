МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в полном объеме в столице с 4 сентября конгрессов и выставок при соблюдении эпидемтребований, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", — говорится в сообщении.