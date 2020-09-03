МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Вопрос единой валюты на переговорах премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минске не обсуждался, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

В четверг Мишустин находился в Минске с визитом, состоялись его встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Романом Головченко. Глава правительства РФ в частности заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений. Лукашенко со своей стороны отметил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность Москве за поддержку, иначе республике, по его словам, было бы сейчас непросто. Президент также отметил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

"Я вас разочарую. Нет", — сказал Мезенцев в эфире канала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.