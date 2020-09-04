4 сентября (Dow Jones). Федеральная резервная система США адекватно и надлежащим образом заявила о своем намерении сохранять процентные ставки на низком уровне на протяжении продолжительного времени, чтобы поддержать экономику США в условиях спровоцированного пандемией коронавируса спада, поэтому в дополнительной более прямолинейной индикации по процентным ставкам нет особой необходимости, сказала президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в среду в интервью.

"Люди понимают, что мы делаем, — отметила она. – Они понимают, что мы будем достаточно долго проводить стимулирующую денежно-кредитную политику".

Руководство центрального банка последние месяцы активно обсуждало вопрос о способах предоставления более подробной информации относительно условий, оправдывающих продолжение стимулирования, что, по мнению некоторых экономистов, могло бы оказать экономике дополнительную поддержку через влияние на домохозяйства и решения компаний относительно инвестиций.

На прошлой неделе руководство центрального банка сообщило о пересмотре стратегии таргетирования инфляции. Теперь ФРС будет допускать временное превышение инфляцией целевого уровня 2% после периодов, в которые инфляция до этого уровня не дотягивала. Кроме того, ФРС больше не будет рассматривать низкую безработицу как самостоятельную причину неминуемого ускорения инфляции.

Местер сказала, что на заседании 15-16 сентября руководству центрального банка было бы полезно обсудить способы приведения заявления о денежно-кредитной политике, традиционно публикуемого после каждого заседания ФРС, в соответствие с новой долгосрочной стратегией банка, утвержденной его руководством на прошлой неделе.

"Существует ли неотложная необходимость в этом? Полагаю, что нет. Но думаю, что это часть хорошей коммуникации, когда вы можете выстроить всю коммуникацию вокруг нового документа, посвященного стратегии", — сказала она.

Президент ФРС-Кливленд сказала, что, хотя денежно-кредитная политика в настоящее время оказывает поддержку экономике, инструментарий ФРС может быть еще более мощным, когда коронавирус будет подавляться еще более эффективно. Это позволит вернуться к уровням коммерческой активности, которые наблюдались до пандемии.

По словам Местер, она считает менее неотложной необходимость менять текущую стратегию ФРС, предусматривающую приобретения казначейских облигаций и обеспеченных ипотекой ценных бумаг на сумму 120 млрд долларов в месяц.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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