4 сентября. (Dow Jones). Фондовые индексы США в четверг резко упали, продемонстрировав худшие показатели с июня, на фоне снижения акций многих технологических компаний.

Технологически ориентированный Nasdaq Composite упал почти на 5% до 11458 пунктов, что стало самым сильным в процентном отношении падением по итогам дня с 11 июня. S&P 500 упал на 3,5% до 3455 пунктов, при этом снизились все 11 секторов. Dow Jones Industrial Average упал на 808 пунктов, или 2,8%, до 28293 пунктов.

Снижение возглавили акции крупных технологических компаний. Акции Facebook Inc. упали на 3,8%, акции Tesla – на 9%, акции Apple Inc. – на 8%.

Что касается экономических данных, то свежая статистика показала, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 29 августа составило 881 000 – это минимальное значение с середины марта. Число заявок на пособие продолжает снижаться, но остается возле исторических максимумов, показывая, что компании по-прежнему увольняют сотрудников из-за пандемии коронавируса, которая ударила по экономике.

"В последние несколько месяцев восстановление действительно было довольно сильным, но оно начало тормозить, – указал Эндрю Хантер, старший экономист по США в Capital Economics. Если отсутствие дальнейшей налогово-бюджетной поддержки уже давит на спрос, можно ожидать, что это будет отражено в снижении индекса ISM".

В среду очередной представитель Федеральной резервной системы призвал возобновить налогово-бюджетную поддержку экономики. Мэри Дэйли предупредила, что сворачивание государственных стимулирующих программ грозит замедлить восстановление экономики. Ранее экономисты уже высказывали опасения насчет того, что завершение программы выплат дополнительных федеральных пособий по безработице приведет к падению потребительских расходов.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в среду поднял вопрос о том, смогут ли конгрессмены согласовать бюджет новой программы поддержки в течение следующих нескольких недель. Об этом упомянули в комментарии аналитики Deutsche Bank. В августе переговоры зашли в тупик, и инвесторы рассчитывают на то, что республиканцам и демократам удастся прийти к соглашению позднее в этом месяце и предоставить дополнительную помощь американским компаниям и домохозяйствам.

Угрозой для рынка остаются и обострившиеся противоречия между Вашингтоном и Пекином. Администрация Трампа дала понять, что планирует ввести новые санкции против китайских дипломатов в США в ответ на аналогичные меры Пекина в отношении американских послов. Посольство Китая в Вашингтоне обвинило США в нарушении международных конвенций, назвало новые ограничения неправомерными и призвало США передумать.

"В США приближаются президентские выборы, покончить с американо-китайской торговой войной не удалось, поэтому инвесторам приходится действовать в условиях неопределенности, – говорит европейский директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии Алтаф Кассам. – Но после такой великолепной череды повышений рынок нуждается в передышке.

Попытки правительства форсировать разработку вакцины от коронавируса заставляет некоторых инвесторов подозревать, что лекарство стало политическим инструментом. Потому, когда вакцина будет готова, потребители могут отказаться ее использовать из-за своих политических взглядов или сомнений в безопасности. Центры по контролю и профилактике заболеваний призывают администрации штатов ускорить работу и утвердить центры вакцинации к 1 ноября, за несколько дней до президентских выборов.

На долговом рынке доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 0,621% с 0,650% днем ранее.

"Центробанки существенно влияют на финансовые рынки, – пояснил Зан. – В марте произошел сильный спад, а теперь – довольно мощное восстановление".

Фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на 0,3% до 41,37 доллара за баррель. В Commerzbank напомнили, что нефть дорожала пять недель подряд, поэтому, по всей видимости, настал момент фиксировать прибыль.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Juliet Chung, juliet.chung@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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