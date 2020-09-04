(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Александра Лукашенко берут на порт — Одним из немногих публичных экономических вопросов визита в охваченную протестами Белоруссию российского премьера Михаила Мишустина стало обсуждение разворота экспорта нефтепродуктов из страны на российские порты. Эта идея существует не первый год, теперь в правительстве РФ обещают начать ее "прорабатывать". Но источники "Ъ" настроены пока скептически. Железнодорожная доставка в порты нефтепродуктов невыгодна Белоруссии даже с учетом скидок. А создание нового трубопроводного маршрута требует гарантий надежности договоренностей с Минском, в чем на рынке сомневаются.

— Говорит и подслушивает Минск — Специальный корреспондент "Ъ" в Минске сопровождает шествие сторонников Александра Лукашенко по случаю окончания Второй мировой войны, слышит наказ его участников президентам России и Беларуси "подписать договор о стране от Бреста до Владивостока" как раз в тот момент, когда Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во Дворце независимости Минска обсуждают не только эти вечные вопросы, но и самые остроактуальные, вроде радиоперехвата диалога западных соседей об Алексее Навальном.

— Электронный бюджет спросит за госзаказ — Минфин опубликовал на regulation.gov.ru два проекта постановлений правительства с обширными поправками в нормы о регулировании госзакупок. Первый проект описывает новый этап интеграции цифровых систем управления госфинансами — взаимодействие единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с системой "Электронный бюджет", второй актуализирует нормы о доступе к закупкам малого и среднего бизнеса и регламентирует "точечность" применения протекционистских ограничений на закупки иностранной радиоэлектронной продукции.

— За проезд просят передать — Как выяснил "Ъ", проект программы комплексной модернизации городского транспорта снова подорожал — на обновление автобусного парка в 104 городах и развитие электротранспорта в 15 из них требуется минимум 5,4 трлн руб. Кураторы программы — ВЭБ.РФ и Минтранс — представили и еще более масштабный вариант с участием трамваев и троллейбусов за 5,7 трлн руб. Но финансирование пока не найдено, остается острым и вопрос уровня лизинговых ставок. Участники рынка настаивают, что никто из них, включая государственную ГТЛК, не должен получить преимуществ — только в отдельных критических случаях возможна прямая поддержка закупок через ВЭБ.

— Деньги вылетели в трубку — Доля на рынке дорогих смартфонов (ценой более 50 тыс. руб.) бьет рекорды в России: по итогам января—августа на них пришлось 30% продаж. Эксперты и участники рынка объясняют это наличием свободных средств у потребителей, не поехавших в отпуск из-за пандемии, а в последние месяцы и отложенным спросом после периода самоизоляции. Кроме того, флагманские смартфоны, раньше нередко укладывавшиеся в 50 тыс. руб., теперь стоят дороже из-за роста курса валют весной.

— Время жечь бумажные деньги — Данные Банка России о платежах в экономике за последнюю полную неделю августа показывают фактический возврат финансовой активности к доэпидемическим уровням, потребительский спрос оценивается выше условной "нормы", инвестиционный — стабилизировался, но ниже показателей последних лет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации российских банков (АРБ), подробно описывала риски финансовой системы — они минимальны, запас капитала в банках оценивается ЦБ в 5,9 трлн руб., и это фактически решает потенциальную проблему "плохих долгов", если банки не будут затягивать списание безнадежных кредитов.

— Большое быстро не падает — Дополнительная порция данных Росстата о капитальных вложениях в первом полугодии 2020 года позволяет с точностью заключить: обвала инвестиций во втором квартале не произошло благодаря крупным предприятиям. Впрочем, в силу инертности показателя динамика может ухудшиться в третьем квартале — если ситуацию не изменят бюджетные вливания.

— Ковид страховщика не берет — Страховые компании прошли период ограничений из-за пандемии без существенных потерь — с рынка ушли чуть больше десятка страховщиков, обязательные виды страхования работали и во время изоляционных мер, страхование посевной кампании не сорвано. Такие выводы сделали вчера участники годового общего собрания Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Карантин может даже несколько помочь компаниям — очередной этап повышения размеров их уставных капиталов может быть отсрочен на год.

— Электронный бюджет спросит за госзаказ — Минфин опубликовал на regulation.gov.ru два проекта постановлений правительства с обширными поправками в нормы о регулировании госзакупок. Первый проект описывает новый этап интеграции цифровых систем управления госфинансами — взаимодействие единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с системой "Электронный бюджет", второй актуализирует нормы о доступе к закупкам малого и среднего бизнеса и регламентирует "точечность" применения протекционистских ограничений на закупки иностранной радиоэлектронной продукции.

— Сергея Фургала обвинили в протестном шантаже — На заседании Басманного райсуда обвиняемому в двух убийствах и покушении бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пришлось выяснять отношения сразу с двумя действующими генералами: старшим следователем при председателе СКР Юрием Буртовым и прокурором Генпрокуратуры Сергеем Бочкаревым. Экс-чиновник обвинил следствие в оказании на него давления и заявил отвод господину Буртовому и его группе.

— Александр Лукашенко перетряхнул силовиков — Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг доказал, что сохраняет в своих руках все рычаги власти в стране. Иначе ему бы не удалось с прежней легкостью провести перетасовку руководителей ключевых силовых ведомств — Совета безопасности, а также комитетов государственной безопасности (КГБ) и государственного контроля (КГК). Убедившись в полной поддержке со стороны силовиков, Александр Лукашенко также успел сверить часы с главным внешнеполитическим союзником — Россией в лице приехавшего в Минск премьер-министра Михаила Мишустина и глав ряда министерств.

— Москва обещала ООН помочь с сирийцами — Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетил Москву, где в четверг встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Встреча состоялась вскоре после завершения в Женеве первых за девять месяцев переговоров в рамках сирийского Конституционного комитета. Они были признаны успешными, несмотря на то что делегаты не смогли согласовать повестку следующего раунда и его дату. Чтобы новая встреча состоялась, господину Педерсену нужна помощь России и Турции.

— Артист погорелого алиби — Михаил Ефремов все-таки признал вину в гибели водителя автофургона Сергея Захарова. Однако прокуроры, посчитав это признание запоздалым, потребовали для артиста 11 лет заключения в колонии общего режима. В ответ адвокат Эльман Пашаев обвинил самих прокуроров в предвзятом отношении к своему подзащитному, полагая, что его посадка дестабилизирует обстановку в стране.

— Отролление "Новичком" — Европа должна осознать враждебность российских властей и больше не использовать по отношению к Москве такие слова, как "диалог", "партнерство" и "компромисс". К этому призвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя информацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок". А власти соседней Литвы пообещали поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС. Впрочем, большинство европейских стран пока занимают более сдержанную позицию, призывая Москву к расследованию произошедшего. Власти РФ между тем, похоже, окончательно выработали линию защиты: они утверждают, что речь идет о "хорошо продуманной провокации".

— Наказательная медицина — Петербургская компания "Медицинские инвестиционные решения" (МИР) открывает в регионах страны поликлиники, которые лечат только по ОМС, работают без очередей и при этом приносят прибыль. На примере поликлиники в Белгороде корреспондент Русфонда разобрался, в чем секрет компании и почему ТФОМС Белгородской области тормозит ее развитие.

— Банкиры посчитали курьеров — Как выяснил "Ъ", банки начинают борьбу за новый тип зарплатных клиентов — самозанятых сотрудников крупных компаний. В частности, в последнее время состоялся ряд масштабных сделок с курьерскими службами — например, между "Сбермаркетом" и Тинькофф-банком, а также Delivery Club и банком "Веста". Компании переводят сотрудников в статус замозанятых с помощью банков, которые помогают в оформлении и получают комиссионные доходы за обслуживание.

— Доступный интернет завесят рекламой — Государство может пойти навстречу операторам, которые просят компенсировать им затраты на бесплатный доступ к социально значимым сайтам, оцениваемые примерно в 200 млн руб. за три месяца. В качестве способа компенсации правительство предлагает размещать на бесплатных сайтах рекламу и баннеры для перехода на платные ресурсы, но операторам такой вариант кажется неэффективным. Они просят у властей налоговый вычет на закупки оборудования для повышения мощности сетей.

— СМП-банк подтягивают к снарядам — В конфликт вокруг банкротящейся сети магазинов спортивного питания Vitawin втягивают бывшего владельца компании — СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов. Один из кредиторов сети подал в арбитражный суд заявление о привлечении СМП-банка к субсидиарной ответственности. Этому может помешать попытка должника заключить мировое соглашение.

— Доллар продавил бочку — На текущей неделе цены на нефть вышли из узкого коридора, в котором находились большую часть лета. Котировки Brent на спот-рынке опустились до уровня $41 за баррель — минимального значения с 25 июня. Снижение цен на нефть произошло на фоне роста курса доллара и беспокойства относительно способности Ирака выполнить взятые обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

— Правительство затягивает сети — Как выяснил "Ъ", бизнесу вновь удалось отложить введение механизма дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), который вдвое повысит цену на передачу электроэнергии для крупной промышленности. После массовых жалоб отраслевых ассоциаций правительство поручило Минэкономики продолжить анализ инициативы. "Россети", главный сторонник изменения, все еще рассчитывают на введение механизма в 2021 году. Однако юристы предупреждают, что сдвиг как минимум до середины 2021 года неизбежен.

— Сбербанк соберет микроистории — Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которым на 50% владеет Сбербанк, решило активно развивать сотрудничество с игроками микрофинансового рынка (МФО). В планах бюро через год работать уже с половиной микрофинансистов. По оценкам экспертов, у ОКБ есть все шансы на успех, поскольку это бюро имеет преимущество — уникальные данные рынка розничного кредитования Сбербанка, но эти изменения приведут к монополизации рынка, считают они.

— Кванты вписались в геополитику — "Дорожная карта" по развитию в России квантовых коммуникаций, которое курирует ОАО РЖД, принята в урезанном на 2,7 млрд руб. виде. Одним из направлений для секвестра стали расходы на привлечение в страну иностранных специалистов. Разработчики документа также не стали закладываться на доходы от экспорта решений на основе технологии. Геополитическая обстановка не позволяет ждать широкого рынка сбыта, согласны эксперты.

— Дата-центры идут к пиву — Закрытый завод Efes в Бирюлево может купить британский оператор центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate, одним из инвесторов которого выступает фонд Goldman Sachs. Стоимость сделки оценивается в 3 млрд руб. Рынок коммерческих ЦОДов растет на 10–15% в год, а пандемия COVID-19 привела к дополнительному спросу на дата-центры.

— Индейку растят на биржу — Крупнейший производитель индейки в России — ГК "Дамате", которая также выпускает молочные продукты и реализует проекты на рынке мяса утки и баранины,— задумался о проведении IPO. Размещение может пройти на Московской бирже в 2022 году. Чтобы стать привлекательной для портфельных инвесторов, бизнес компании, оценивающийся в 30 млрд руб., должен вырасти в два раза, говорят аналитики.

— Турецкий истек — "Газпром" быстрыми темпами теряет рынок Турции, когда-то считавшийся одним из самых перспективных. В этом году экспорт российского газа в страну может упасть до 8–9 млрд кубометров, чего не было с середины 1990-х годов. Снижение поставок стало результатом как высоких цен "Газпрома", так и политики Турции по замещению российского газа после кризиса 2015 года. Сейчас под угрозой продление контрактов на 8 млрд кубометров, истекающих в 2021 году — ситуация на рынке позволяет Турции не перезаключать их, что может оставить недавно построенный газопровод "Турецкий поток" полупустым.

— "Принципиально у нас ничего не отменилось" — Главные российские музеи приходят в себя после карантина. Государственной Третьяковской галерее пришлось не только менять принципы работы и расширять присутствие в сети, в частности с помощью съемок видео с участием Сергея Шнурова, но и бороться с последствиями ремонтов. 26 августа в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу произошли масштабные протечки. Их последствия ликвидируются до сих пор — многие пострадавшие залы остаются закрытыми. Обо всем этом "Ъ" рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности — "МСП банк" выдал компании "Энергоэлемент" первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог. В середине августа, напомним, отличился Экспобанк, выдавший первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой – токенами блокчейн-компании Waves.

— Правительству предлагают построить огромную сеть для заправки судов СПГ — Правительство обсуждает проект строительства в 15 российских морских портах бункеровочных баз сжиженного природного газа (СПГ) для заправки судов СПГ, следует из материалов Аналитического центра при правительстве (АЦП). Предложения АЦП и Минэнерго уже рассматривались на круглом столе с участием федеральных министерств в конце августа, говорится в материалах, с которыми ознакомились "Ведомости", их подлинность подтвердил участник дискуссии.

— Александр Лукашенко перетряхнул силовые структуры — В белорусском руководстве 3 сентября произошли кадровые перестановки. Президент Александр Лукашенко переместил председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика на должность госсекретаря совета безопасности республики. Бывший государственный секретарь совбеза Андрей Равков был отправлен в отставку. Место Вакульчика занял Иван Тертель, который до настоящего времени руководил комитетом госконтроля (КГК), являющегося и органом финансового мониторинга.

— Сергей Фургал заявил в суде о давлении и угрозах — Басманный суд продлил 3 сентября на три месяца содержание под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного в июле по обвинениям в убийствах в 2000-х гг.

— Сумма заначки россиян выросла в 4,6 раза — В первом, коронавирусном, полугодии россияне сумели серьезно ужать свои расходы. Но сэкономленные деньги не отнесли в банки, а сложили под матрас. По оценкам аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за полгода россияне пополнили свои заначки в общей сложности на 2,15 трлн руб.

— Демографическая яма расширяется — Численность населения России в 2020 г. может рекордно сократиться – на 340 000 человек. Это самый большой показатель за последние 14 лет. Хуже было только в 2006 г., когда население уменьшилось на 370 000 человек. Такой прогноз "Ведомостям" дал заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

— Совет для МСП — Включение в советы директоров крупных компаний независимых директоров определено либо законодательством, либо масштабностью решаемых задач – при условии реального разделения стратегического и операционного менеджмента. Здесь накоплена значительная практика, и компании знают, как организовать работу советов.

— Худший сценарий — Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о приближении поколенческой катастрофы: более миллиарда учащихся в 160 странах пострадали от введенных правительствами карантинов, и, если школы не откроются вновь, целое поколение может быть потеряно. 31 августа он выступил с новым предупреждением: пандемия и меры властей по всему миру ставят под угрозу "десятилетия прогресса" в области гендерного равноправия и прав женщин.

— Мотор турецкой экспансии — В последнее время Турция превратилась в одного из главных ньюсмейкеров мировых СМИ. Внимание приковывают ее военные операции в Ливии, Сирии, Северном Ираке. В Восточном Средиземноморье ее интересы сталкиваются с Грецией и Францией. Существуют и противоречия с Россией.

— Телеканалы весной потеряли около четверти доходов — Рекламодатели за первые шесть месяцев 2020 г. потратили на продвижение в медиа 205–207 млрд руб., что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На оценки именно этой ассоциации опирается рекламная индустрия.

— У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве — Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших с текущими и прошлыми собственниками и топ-менеджерами гостиницы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Платный выезд — Автовладельцев предложили освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Правительство не поддерживает эту идею. Некоторые защитники прав автомобилистов считают невозможным отказ от налога, но настаивают на его реформировании.

— Льготы на выбор — Федеральным льготникам до 1 октября необходимо определиться, в какой форме они хотят получать в следующем году набор социальных услуг, напомнил Пенсионный фонд. Ежегодно им представляется право заменить его полностью или частично на денежный эквивалент.

— Железная нехватка — За последние два месяца спрос на новые автомобили заметно подскочил по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу автодилеров, в ближайшее время он может смениться стагнацией, но пока скачок спроса привел к дефициту практически по всем ключевым маркам.

— Абонентов ждет перепись — Росстат запускает большой проект по оценке численности населения страны по данным сотовых операторов. Эксперимент позволит проверить точность результатов всероссийской переписи, которая пройдет в апреле.

— Дороги и больницы — Президент Владимир Путин пообщался с врио главы Чувашии Олегом Николаевым в режиме видеоконференции. Глава государства ответил на просьбы помочь со строительством больниц в республике и транспортного полукольца в Чебоксарах, а также пожелал успехов.

— В новом формате — Москва заинтересована в более высоком уровне сотрудничества с Минском, реализации лучших совместных практик в отраслевом взаимодействии. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе переговоров с белорусским руководством. Стороны обсудили перспективы Союзного государства.

— Удвоение Сил — "Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер: "В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода "Сила Сибири-2" (цитата по "Интерфакс"). "Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров в год.

— С первого раза — Актуальные данные не позволяют прогнозировать вторые туры на губернаторских выборах в 2020 году. К такому выводу пришли политологи на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований.

— Команда на взлет — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать программу развития авиастроения в России. 3 сентября она посетила Ростовскую область и провела в Таганроге совещание о перспективах отрасли.

— Взлет и финал "Красного проекта" — В редакции "РГ" состоялась презентация новой книги Павла Крашенинникова "Советское право. Итоги". Как отметил автор, представляя свой труд, право является составной ветвью культуры, ее развитие в значительной степени определяется устройством общества и государства.

— Стабильность выросла в цене — Пандемия изменила социальные приоритеты россиян: запрос на перемены сменился запросом на стабильность. Такой вывод сделали эксперты Института социального маркетинга (ИНСОМАР) после проведенного ими исследования. Они отмечают, что в настроениях общества превалируют экономические страхи, и советуют политикам, идущим на выборы, учитывать это. Их доклад, подготовленный по итогам исследования, представляет собой экспертные рекомендации участникам избирательных кампаний, развернувшихся в канун предстоящего 13 сентября Дня единого голосования.

— Спасут по пути на учения — Боевые корабли Тихоокеанского флота, направляющиеся на совместные российско-индийские учения, помогут терпящему бедствие танкеру в Индийском океане. У судна, которое идет под панамским флагом, возникло возгорание в машинном отделении, но огонь пока не дошел до трюмов с нефтью.

— Будь здорова, Москва! — В предстоящие выходные — 5 и 6 сентября — столица отмечает свой 873-й день рождения. В предыдущие годы празднования проходили с размахом. Расскажем, как Москва будет отмечать праздник в этом году.

— Гении с двойками — Для детей с трудностями обучения открылся Всероссийский онлайн-центр. Пока пропускная способность онлайн-центра, диагностирующего трудности и коррелирующего обучение школьника — 100 человек в неделю.

— Не просто пять баллов к ЕГЭ — В 76 странах мира прошел "Диктант Победы". Диктант — это уникальная возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовать свою сопричастность к наследию Победы, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

— Тактическое отступление — Минфин предложил смягчить на 2021 год действующее бюджетное правило. Изменения произойдут в части предельно допустимого уровня нефтегазовых доходов, которые могут быть пущены на расходы федерального бюджета.

— Обвинение из прошлого — В четверг стало известно, что некогда весьма влиятельному в Красноярском крае бизнесмену Анатолию Быкову Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение за участие в двойном убийстве, совершенном еще в 1994 году.

— Небо красное — Показательное представление XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начнется 6 сентября. Зрителей ждет роскошный фейерверк в красках Победы, а также выступление около тысячи музыкантов, танцоров, певцов и артистов.

— Процесс закрывается — В подчинении Сергея Фурагала находилось структурное подразделение, которое занималось устранением неугодных ему лиц. Об этом во время заседания в Басманном суде, где решался вопрос о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края, сообщил представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев.

— Незавидная роль — В четверг прения сторон в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прошли неожиданно. Актер, который на протяжении всего процесса отрицал свою вину, признал ее, а прокурор запросил для него 11 лет колонии.

— Наркотик в деле — Практически зеркальное дело Голунова, только речь идет не о столичных борцах с наркотиками, а о подмосковных. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении теперь уже бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков муниципального управления МВД России "Раменское", его заместителя и четверых подчиненных.

— Пить стало лучше — Производство вина и водки в России, а также импорт этих алкогольных напитков в первой половине 2020 года существенно снизились. Однако потребление того и другого в России не только не падает, а, наоборот, растет.

— Примите на свой счет — Срок получения вычетов по НДФЛ сократится с 4 до 1,5 месяца, гражданам не придется отправлять в налоговую инспекцию чеки, подтверждающие расходы, и справки из банков. Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.

— 3D расправил плечики — Пандемия повлияла на fashion-ретейл — люди чаще стали покупать онлайн. Это приведет к появлению новых цифровых технологий. Уже сейчас разрабатывается приложение, с помощью которого можно будет примерить одежду в смартфоне.

— Позвали в Страсбург — Министерство юстиции России начинает прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Требуются настоящие профессионалы и признанные авторитеты. У других просто нет шансов.

— Встали на старые рейсы — Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Пока оно будет таким: в Каир отправятся три рейса в неделю, а в Дубай и на Мальдивы — по два рейса.

— Трудное у родителей детство — У каждого ребенка — своя "цена". В Москве — до 20 млн руб., если состоятельная семья решила пустить ребенка полностью по частному кругу — от рождения, медицины, детского сада и школы до платного бакалавриата. От 0 до 20 с лишним лет.

— Бак наполовину полон — Спрос и предложение моторного топлива на российском рынке наконец пришли в относительное равновесие после коронавирусного шока. Осенью это должно отозваться на заправках стабильностью цен, также ожидается традиционное сезонное сокращение выпуска бензина и дизеля на заводах.

— Попробуй догони — Гонка перед президентскими выборами в США вышла на финишную прямую — до голосования 3 ноября осталось ровно два месяца. Обозреватель "РГ" попытался разобраться, что победит: энтузиазм сторонников президента или неприязнь его противников.

— Беларусь: Тревожные дни — Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика госсекретарем Совета безопасности республики. До настоящего времени он занимал должность председателя КГБ страны. На этом посту его сменил Иван Тертель, ранее руководивший Комитетом государственного контроля (КГК). Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени — первый заместитель председателя этого ведомства.

— Лондон берут измором — Если бы референдум о независимости Шотландии прошел в августе, 53 процента жителей высказались бы за выход из Соединенного Королевства. Неудивительно, что шотландское правительство уже готовит план проведения повторного голосования. У Шотландской национальной партии и ее лидера Николы Стерджен есть основания полагать, что на этот раз в отличие от референдума 2014 года жители проголосуют за выход.

— В КНДР простили беглеца — Вернувшийся в июле в КНДР из Южной Кореи северокорейский перебежчик был прощен властями Севера. Напомним, что 18 июля из Южной Кореи в КНДР вернулся 24-летний Ким, который до этого три года назад перебежал на Юг. В Южной Корее его обвинили в изнасиловании другой северокорейской перебежчицы.

— Госплан для Франции — Новое порой бывает хорошо забытым старым. Решением президента Франции Эмманюэля Макрона сформирован Генеральный комиссариат по планированию — структура, созданная с подачи генерала Шарля де Голля.

— Дом не по чину — Суд первой инстанции галисийской провинции Ла-Корунья обязал потомков испанского диктатора Франсиско Франко вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас. По мнению судьи Марты Каналес, они владели имением незаконно.

— Берлускони заразил родных — У детей и внуков 83-летнего Сильвио Берлускони также, как и у бывшего премьера, обнаружена коронавирусная инфекция, об этом сообщает миланская Corriere della sera.

— Зачем Маск залез в мозг — Сообщение Илона Маска о внедрении чипа в мозг свиньи сродни еще не опубликованной фантастике. Оно буквально завораживает. Становятся не страшными Альцгеймер, Паркинсон, параличи. Илон не врач. Пророчит нам невозможное сделать возможным. Пророчество может сбыться? Фантастика в медицине возможна? Об этом обозреватель "РГ" беседует в известнымкардиологом, академиком РАН Юрием Бузиашвили.

— Повернуть болезнь вспять — На форуме "Инновационная онкология": все для качества жизни пациентов", который проводит Научный медицинскийисследовательский центр онкологии имени Николая Блохина, ведущие специалисты из разных стран обсуждают современныеметоды диагностики и лечения онкозаболеваний. Их внедрение в клиническую практику поможет снизить смертность и инвалидизацию от злокачественных опухолей.

— Лекарство из воздуха — Ученые разработали прибор, который генерирует оксид азота для проведения ингаляций непосредственно из воздуха. Разработка уже тестируется для лечения COVID-19. Аппарат был представлен на форуме "Армия-2020".

— Подарила частицу себя — В открывшемся филиале НМИЦ трансплантологии им. Шумакова, расположенном в Волжском, провели первую пересадку почки. Операцию сделали местному жителю, который долгое время находился на диализе. Донором почки стала мать пациента.

— Азы латыни — В Южно-Сахалинске на базе лицея №1 открылся первый в области медицинский класс. В нем 32 ученика, и каждый мечтает о профессии врача. Старшеклассники помимо обычной школьной программы будут изучать профильные дисциплины — анатомию, латинский язык, биохимию, деонтологию, сестринское дело.

— "Я два раза умирала в скорой" — В четверг на кладбище "Город ангелов" в Беслане в небо взлетели сотни белых шаров. Так завершилась вахта памяти по погибшим во время теракта в бесланской школе № 1. С той страшной трагедии прошло уже 16 лет, но Осетия до сих пор не может прийти в себя.

— Перекварцевали — С жалобами на проблемы с глазами обратились к врачам несколько десятиклассников Алексеевской гимназии Благовещенска после первых учебных дней. Медики диагностировали у ребят электроофтальмию. Ожоги глаз школьники получили из-за неправильно проведенной дезинфекции.

— Вернулись к дистанционке — Сразу две школы Екатеринбурга по распоряжению Роспотребнадзора в среду закрылись на карантин из-за коронавируса, их ученики отправлены на дистанционное обучение. А начиная с четверга, слушать учителя на дому приходится и ребятам из нескольких классов еще двух образовательных учреждений города.

— Добираются на перекладных — Школьники из села Красносельского Прохладненского района Кабардино-Балкарии вынуждены добираться на занятия в соседний населенный пункт на чем придется. Когда повезет — на рейсовом автобусе, а если все в него не помещаются, то на случайных машинах.

— Черта засечная ожила — В пятницу в Туле пройдет итоговое выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. С чем туляки подошли к этой дате?

— "Майсак" наломал дров — Тайфун "Майсак", как и обещали синоптики, подошел к Приморью в четверг и к вечеру усилился до урагана. Центр Владивостока остался без света. Закрыты городские мосты. Мощный ветер срывает металлические конструкции и ломает деревья.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум — Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом "Известиям" рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Обсуждаются и корректировки в методике этих расчетов: в соответствии с одним из предложений величину федерального прожиточного минимума будут соотносить с медианной зарплатой в каждом регионе.

— Вне орбиты — Скандал с массовым увольнением строителей Национального космического центра им. Хруничева (НКЦ) дойдет до суда. Как рассказал "Известиям" юрист потерпевших, написать заявления об уходе были вынуждены более 200 человек — сотрудников "МИП-Строй № 1", дочерней компании крупного столичного застройщика "Мосинжпроекта" (контролируется мэрией Москвы). Это связано с приходом нового руководства и сокращением зарплат. Сейчас работники готовят коллективный иск, уже подано несколько жалоб в трудовую инспекцию. Ситуация накалилась после назначения на должность гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова.

— Рубль в тумане — При благоприятном сценарии на ближайшие три-четыре месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные "Известиями" аналитики. Но, по общему признанию, такой вариант маловероятен — сейчас слишком много факторов неопределённости как в России, так и за её пределами, которые в любой момент могут сыграть против отечественной денежной единицы.

— Шоу не должно продолжаться — Гособвинители не поверили запоздалому раскаянию Михаила Ефремова и запросили для него жёсткое наказание — 11 лет колонии общего режима. Актёр посчитал это смертным приговором. Однако даже в последнем слове он, признавая всё-таки вину, позволил себе оговорку: "Если это сделал я". Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что позиция защиты актёра не только подвела его самого, но и ударила по карману налогоплательщиков. Затягивание процесса увеличило и без того высокие судебные расходы бюджета.

— Барьерная лестница — Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией, этот вопрос будет обсуждаться во время визита президента республики Александра Лукашенко в Москву, заявили "Известиям" в Госдуме. Там также отметили: решение о возобновлении в прежних объемах сухопутного и воздушного сообщения между РФ и Белоруссией может быть принято уже на встрече лидеров двух стран.

— В спину не дышат — Партии, зарегистрированные в 2020 году, рассчитывают на успешные для себя выборы в региональные парламенты в ходе единого дня голосования. Об этом "Известиям" сообщили в руководстве политических сил. Так, лидер партии "За правду" Захар Прилепин рассказал об активной работе в девяти субъектах, но пожаловался, что об объединении знают пока не везде. "Новые люди" сообщили о своих планах занять места в четырёх региональных парламентах.

— Заслонить море — Дальневосточные рубежи России прикроют "всевидящие" корветы. В конце августа Минобороны заключило контракт на строительство около десятка кораблей проекта 20380. Хотя параметры документа официально не озвучивали, "Известия" узнали некоторые подробности. Все новые корветы получат уникальные сверхдальнобойные радары: радиолокационные комплексы (РЛК) "Заслон", которые дадут возможность обнаружить на расстоянии в сотни километров даже малозаметные воздушные и морские объекты.

— К югу от границы — Правительство разрешило возобновить авиасообщение с Дубаем, Каиром и Мале в ограниченном режиме. Пока полёты будут открыты только два раза в неделю в ОАЭ и на Мальдивы и три раза в неделю в Египет. От российской стороны полёты будет осуществлять "Аэрофлот". В ближайшее время существенного пассажиропотока по этим направлениям не ожидается — высокий сезон в ОАЭ и на Мальдивах начинается в ноябре, а прямые рейсы на египетские морские курорты по-прежнему закрыты, отмечают эксперты.

— Охотник за голосами — За два месяца до американских выборов, которые пройдут 3 ноября, Трампу удалось поправить свой рейтинг в схватке с Джо Байденом за Белый дом. Согласно последним опросам, его отставание от демократа в общенациональном масштабе сократилось до 2–4%, а ситуация в колеблющихся штатах (swing states) уже не выглядит такой катастрофической, как месяц назад.

— Совет от Европы — Общение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с членами Совета Безопасности (СБ) ООН пройдёт в неформальной обстановке, рассказал "Известиям" собеседник в Совбезе. Он пояснил: официально минский вопрос в организации не стоит. Лидер белорусской оппозиции 4 сентября выступит с обращением к членам СБ, 8 сентября её ждёт встреча в комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в который Белоруссия не входит.

— У нас к вам запросы — Через сутки после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении блогера Алексея Навального "Новичком" Берлин так и не предоставил доказательств российской стороне. Как подтвердил "Известиям" информированный дипломатический источник, никаких подвижек для прояснения немецкой стороной ситуации не произошло, запросы Москвы остались без ответа.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Реестр преткновения — Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Свои претензии (есть у РБК) к документу, уже принятому в первом чтении, направили в Госдуму Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка. Против запрета выступает и комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

— АСВ предлагает искать бежавшие капиталы уровнем выше — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК. По его словам, в других странах к такой работе привлекаются регулятор рынка, прокуратура, финансовая разведка и другие ведомства.

— Киев получил три реинтеграционных ключа — 5 сентября исполнится шесть лет первой редакции минских соглашений, посвященных урегулированию конфликта на Украине и содержащих условия возвращения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик под контроль Киева. В опубликованном 3 сентября докладе "Мир на Украине: цена войны в Донбассе" эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG) рекомендовали три направления улучшения экономической ситуации на востоке Украины, которые могут способствовать в будущем реинтеграции территорий.

— Просрочка с цементным основанием — Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался "Евроцемент", крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

— "Алиса" берет чаевые на себя — Международная платежная система Visa запустила оплату покупок в заведении с помощью голоса через "Алису" (голосовой помощник от "Яндекса"). Новая технология начала работать в 32 кафе и ресторанах Москвы, рассказали РБК в пресс-службе Visa. Проект реализуется совместно с сервисом для заказа еды и напитков Bartello.

— Ребейты с нашего двора — Программа ребейтов—компенсации части затрат иностранцам, снимающим на территории России кинои телефильмы,—не заработала в этом году, рассказал РБК источник на кинорынке. "Это произошло из-за того, что экспертный совет не согласовал первый ребейт пилотному проекту из-за его сюжета. Вскоре началась пандемия, система ребейта остановилась, а выделенные на эти цели 70 млн руб. были распределены внутри нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в бюджет которого закладывалась эта субсидия", —рассказал собеседник РБК.

— Геркулес нынче дорог — О рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.