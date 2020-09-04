МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Самой популярной массовой специальностью в августе стала профессия комплектовщика, а больше всего комплектовщикам платят в Краснодарском крае, рассказали РИА Новости в сервисе Работа.ру.

Сервис проанализировал более 30 тысяч самых популярных вакансий для массового персонала, опубликованных в августе, и выяснил, что в Краснодарском крае комплектовщик сможет заработать до 87 тысяч рублей в месяц. В Ульяновской области представитель этой специальности сможет получать 79 тысяч, а в Москве – 75 тысяч рублей.

Кроме того, по данным Работа.ру, в августе часто искали укладчиков. Больше всего (до 90 тысяч) они получают в Орловской области, в Республиках Марий Эл и Калмыкии. В Вологодской области они могут зарабатывать 84 тысячи рублей, а в Тверской – 83 тысячи.

Также сервис рассказал о том, где больше всего могут зарабатывать водители такси, грузчики и разнорабочие. Водителям такси самый высокий заработок предлагают в Магаданской области – в среднем до 108 тысяч рублей. До 106 тысяч они могут зарабатывать на Камчатке и до 101 тысячи – в Москве.

Грузчики смогут больше заработать в Ямало-Ненецком автономном округе, где им предлагают до 69 тысяч рублей. В Москве они могут рассчитывать на зарплату 63 тысячи рублей, а в Карелии – до 60 тысяч рублей.

Разнорабочим самую большую среднюю зарплату (до 125 тысяч) предлагают в Мурманской области. В Республике Марий Эл в этой профессии можно зарабатывать до 105 тысяч рублей. На третьем месте для разнорабочих оказалась Иркутская область со средней максимальной зарплатой до 93 тысяч рублей.