МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. ВЭБ, фонд "Моногорода.РФ", правительство Иркутской области и администрация города Байкальск приступили к разработке мастер-плана комплексного развития города Байкальск, а также территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает госкорпорация.

"ВЭБ.РФ совместно с Иркутской областью и администрацией города Байкальска приступил к подготовке стратегического мастер-плана комплексного развития города, включая территорию БЦБК. Его создание, утверждение и реализация в полной мере соответствуют деятельности ВЭБ.РФ в сфере городской экономики и позволит создать условия для повышения качества жизни людей, определить ключевые проекты, которые станут драйверами роста городской экономики и социальной сферы", — говорится в релизе.

Как сообщает госкорпорация, разработка мастер-плана займет 6 месяцев, а к участию в работе над документом будут привлечены лучшие специалисты в сфере городского планирования из КБ "Стрелка". Дочерняя организация ВЭБа — компания "СТС-Инвест" — выступит в качестве проектного офиса разработки и реализации мастер-плана. В документе будут отдельно учтены мероприятия по рекультивации и санации территории БЦБК, будут сформированы отдельные проекты ее трансформации.

"Совместная задача федеральных, региональных, органов исполнительной власти и ВЭБ.РФ – помочь Байкальску сформулировать видение будущего. Город обладает потенциалом, чтобы стать одной из точек притяжения всей Байкальской природной территории. Мастер-план определит перспективные ниши для привлечения инвесторов, создаст стимулы для развития малого и среднего бизнеса. Фактически старт разработки мастер-плана можно считать началом реализации проекта комплексного развития города Байкальска", — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Повышение качества жизни населения Байкальска, сохранение природы, ответственное использование уникальных ландшафтов – наш приоритет. Не менее важно формирование туристической привлекательности города, создание современной инфраструктуры. При разработке мастер-плана Байкальска правительство Иркутской области окажет все необходимое содействие. Мы организуем работу органов исполнительной власти и подведомственных организаций, чтобы грамотно сформировать документ и реализовать задачи, предусмотренные им", – сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам старшего вице-президента ВЭБа Антона Григорова, разработка мастер-плана включает анализ текущего состояния и данных о запланированном развитии объектов социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование, культуру, спорт, а также коммунальную и транспортную инфраструктуру, и формирование ключевых предложений по их развитию.

"Отдельный фокус делается на проведении анализа инвестиционных проектов, действующих, запланированных и возможных к реализации на территории города. Также предполагается осуществление анализа туристического потенциала Байкальска в части структуры предоставляемых услуг, объема и способов перемещения туристического потока. ВЭБ.РФ обеспечит финансирование разработки стратегического мастер-плана, привлечет к разработке мастер-плана жителей региона и Байкальска, представителей бизнеса, общественности, научного и экспертного сообщества, курируемых ВЭБ.РФ организаций развития, региональных и федеральных органов исполнительной власти", — заключил он.