МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Численность населения России в 2020 году может рекордно сократиться – на 340 тысяч человек, что является самым большим показателем за последние 14 лет. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко.

На численность населения влияют три показателя: рождаемость, смертность и миграция. По всем трем направлениям показатели в этом году будут хуже, чем в предыдущие, прогнозируют демографы.

По данным Росстата, в первом полугодии число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в первом полугодии 2019 г. – в 1,3 раза), в 40 субъектах превышение составило 1,5–2,5 раза.