МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 5110, до 1 015 105, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 110 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1235 (24,2%) без клинических проявлений ", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 1 015 105 случаев. Темп прироста составил 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 692, Санкт-Петербурге — 193, Подмосковье — 164

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 812 человек, за все время — 832 747; умер 121 пациент с COVID-19, за все время — 17 649.