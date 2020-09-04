МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.

"Пандемия – еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на "удаленку", — сообщил в своем блоге Собянин.