МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Порядка 39% россиян согласны получать неофициальную зарплату, а в разгар периода самоизоляции этот показатель составлял 46%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

При этом мужчины чаще женщин соглашаются на "черную" зарплату — 46% против 31%.

Исследование Superjob проводил в 336 поселениях во всех российских округах. В опросе участвовали больше 1,6 тыс совершеннолетних граждан.