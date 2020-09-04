 

МОСКВА, 4 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
CAD Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (август) 7,2% 7,1%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (август) -1,4% 0,1%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август) 62,33 млрд юаней 50,5 млрд юаней
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 8,9% 5,4%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 3,8%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август) 1,6%

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август и 8м2020
RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
16:00 мск (14:00 лнд) RUB Полюс — телеконференция менеджмента
RUB Полюс — СД (о повестке дня ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020) 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
RUB ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
RUB Химпром /Новочебоксарск/ — закрытие реестра для ГОСА (30.09.2020, в заочной форме) 0,1381(9м2018) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,142 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 0,0882 (1П2019) + 0,0882 (9м2019) (ао, ап) + 0 (ао), 0,49414 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2020) — див-д 2019
RUB МТС — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019 11,82 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
RUB ФосАгро — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020

 

 

 