МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Система, когда большая доля доходов переходит из субъектов к федерации, а у регионов при этом остается большая доля социальных обязательств, нуждается в изменениях, завил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться. По его мнению, лучше не передавать средства, например, в стабфонд, а оставить на местах.

"Господин Дерипаска абсолютно прав, когда говорит о перекосе нашей налоговой системы, когда львиная доля доходов оказывается у федерации, а львиная доля социальных обязательств оказывается у регионов и муниципалитетов. Я сам многократно говорил, что эту систему нужно менять. И в регионах должны оставаться деньги для осуществления ими социальных функций и для собственного развития, только тогда возможно развитие снизу",- сказал Журавлев.

Тем не менее, собеседник агентства отметил, что бизнесмен зря ставит знак равенства между "федерацией" и "Москвой".

"Использование Москва вместо федерация — это, как нам кажется, политический ход. С одной стороны, не противопоставляешь себя высшей власти, с другой — оперируешь к простым образам. Федерация — это не очень ясно что, а богатая Москва у всех на глазах и раздражает", — объяснил он.

Однако эксперт пояснил, почему уровень жизни в столице выше, чем в других городах.

"Во-первых, в Москве собрались ключевые бизнес структуры страны и платят здесь местные налоги. Конечно, с тем, что в Москве находится правительство. Но если завтра правительство переедет в Новосибирск, туда переедет и бизнес, и там наступит процветание. Но вся остальная страна будет жить, как жила. Во-вторых, мэр (Сергей — ред.) Собянин смог эффективно воспользоваться московскими возможностями и собрал профессиональную команду и проводит эффективную политику. Но вряд ли мы сможем найти по Собянину для каждого региона", — заключил Журавлев.