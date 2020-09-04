МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. МАГАТЭ посетило один из спорных объектов в Иране и заявило, что запасы обогащенного урана в республике превысили обговоренные объемы в десять раз, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклады МАГАТЭ.

Согласно докладу, запасы обогащенного урана в Иране выросли на 534 килограмма и достигли 2 105,4 килограмма, что превышает обговоренный в 2015 году объем в десять раз. Запасы обогащенного урана в Иране превысили три тонны

Отмечается, что инспекторы агентства посетят второй объект в Иране в сентябре.

Ранее сообщалось, что Иран согласился предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на два спорных объекта, даты согласованы. В совместном заявлении Тегерана и агентства отмечается, что по итогам интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по этому вопросу "в духе доброй воли".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник прибыл с первым визитом в Тегеран, где провел встречи с вице-президентом и главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел республики Мохаммадом Джавадом Зарифом.

При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что околокризисный момент между Ираном и МАГАТЭ урегулирован, никакой шумихи вокруг Ирана на предстоящем совете управляющих быть не должно.

"Заслуживающим внимания моментом является то, что уже состоялся один из визитов, вокруг которых раньше было много шума. Острый, околокризисный момент благополучно урегулирован. Никакой шумихи вокруг Иран на предстоящем совете управляющих МАГАТЭ, который откроется 14 сентября, уже быть не должно", — сообщил дипломат.