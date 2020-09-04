МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Коронавирус в июле стал главной причиной смерти 4 863 человек в России, в еще 1 059 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных Росстата.

Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента — в июле 2020 года был зафиксирован 1 191 такой случай. В 2 966 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.