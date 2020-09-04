ВАШИНГТОН, 4 сен – ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Стивен Биган обсудил на встрече с послом РФ Анатолием Антоновым ситуацию с Алексеем Навальным, заявила в пятницу официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Заместитель госсекретаря Биган выразил нашу глубокую озабоченность о выводах немецких властей, что российский оппозиционный деятель Алексей Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом типа "Новичок"… Замгоссекретаря призвал Россию к полному сотрудничеству с международным сообществом в расследовании этого нападения", — приводятся слова Ортагус в заявлении, распространенном госдепартаментом.

Ортагус также отметила, что "использование этого химического оружия Россией в дальнейшем будет очевидным нарушением ее обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы "отравили" субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. США же на сегодняшний день остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ.