ВАШИНГТОН, 4 сен /ПРАЙМ/. Низкие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранятся на годы для восстановления экономического роста, заявил глава ведомства Джером Пауэлл.

"Мы считаем, что экономика будет нуждаться в низких процентных ставках, которые поддерживают экономическую активность, в течение длительного периода времени. Это будет измеряться годами", — заявил Пауэлл в интервью радиостанции NPR.

Весной на пике кризиса ФРС США опустила ключевую ставку до 0-0,25%.

Также глава ФРС положительно отозвался о последних данных по безработице в стране, назвав "хорошим отчетом". Согласно опубликованной в пятницу информации, уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.

В свою очередь экономический советник президента США Ларри Кадлоу, комментируя данные по безработице и экономическому росту в стране, заявил журналистам, что восстановление американской экономики идет более быстрыми темпами, чем ожидалось. "Я думаю, мы видим V-образное восстановление", — сказал он.