МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Компания "Альфа Капитал" (входит в "Альфа-Групп") предложила клиентам инвестировать в проект Илона Маска – компанию SpaceX — оператора космических пусков многоразовых ракет Falcon 9 и владельца развертываемой спутниковой сети Starlink, говорится в информационно-аналитическом материале "Альфа Капитал", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В материале указываются основные финансовые параметры компании SpaceX и перспективы развития рынка космических коммерческих запусков. Так, потенциальным инвесторам сообщают, что SpaceX является лидером рынка коммерческих запусков в космос с долей более чем в 50%. Компании удалось привлечь 5,5 млрд долларов США инвестиций, а ее выручка за 6 лет выросла более чем в 5 раз – с 692 миллионов долларов до 3,6 миллиарда долларов США.

По выручке (2 миллиарда долларов) за 2018 год компания обходит по данным всех своих конкурентов: почти в четыре раза Центр Хруничева (выручка 590 миллионов долларов) и в два раза европейского оператора Arianespace (1 миллиард долларов). В объеме заказов компании 59% приходится на коммерческие пуски, 26% – на запуски в интересах НАСА и 15% на прочие заказы.

В качестве ключевых факторов инвестиционной привлекательности SpaceX, "Альфа Капитал" отмечает доминирующие позиции компании Маска в сегменте коммерческих полетов в космос, наличие технологии многократного использования коммерческих ракет, стремительные темпы роста выручки и большую базу крупных заказчиков, высокий интерес со стороны крупных инвесторов. Помимо того, отмечено, что 70% ракет собираются с использованием собственных мощностей SpaceX, а стоимость запуска в среднем в два раза ниже, чем у конкурентов.

Среди рисков, отмечена активная конкуренция на рынке пусковых услуг, возможность аварий и потеря технологического преимущества, зависимость от решений НАСА. Также "Альфа Капитал" отмечает низкую ликвидность бумаг компании Маска до ее выхода на IPO и предупреждает потенциальных инвесторов, что "инвестор несет риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и присущих инвестированию средств посредством приобретения паев инвестиционного фонда".

Комментарием компании "Альфа-Капитал" по данной инвестиционной идее РИА Новости пока не располагает.