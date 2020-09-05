МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Отпускники на самых популярных этим летом российских курортах в среднем тратили по картам 3848 рублей за одну покупку, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

"Общий средний чек одной покупки по карте в самых популярных туристических местах России составил 3848 рублей", — подсчитали аналитики.

В рамках исследования была изучена динамика продаж туристических путевок среди клиентов в мае-августе 2020 года. Лидером по числу приобретенных путевок в целом стал Краснодарский край, на который пришлось 42% от всех российских туров.

Вторым по популярности у российских туристов летом 2020 был Крым, на него пришлось 23% от всех туров по России. На третьем месте по спросу у россиян оказался отдых в Подмосковье, доля короткого составила 15%, Карелия расположилась на четвертом месте с долей в 7%.

Путешествия на Алтай вошли в пятерку лидеров по спросу этим летом, на них пришлось 5% туров. На остальные туры по России пришлись оставшиеся 8%. Отмечается, что значительным спросом пользовались и еще два направления, которые не вошли в топ-5: поездки на озеро Байкал (как со стороны Сибири, так и Бурятии и Алтая) – около 3%, такой же спрос был на туры в северную столицу – Санкт-Петербург.

Банк "Русский стандарт" является одним из крупнейших розничных банков и эквайеров в России. По данным исследовательской компании The Nilson Report, кредитная организация замыкает пятерку крупнейших российских эквайеров, а также входит в топ-50 в рейтинге крупнейших эквайеров Европы.