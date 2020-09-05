ВАШИНГТОН, 5 сен /ПРАЙМ/. Всемирный банк уведомил правительство Ливана об аннулировании выделенных на строительство дамбы в долине Бисри средств в размере 244 миллионов долларов, говорится в сообщении банка.

"Пятого сентября Всемирный банк уведомил правительство Ливана о частичном аннулировании выделенных в рамках проекта дамбы Бисри средств из-за невыполнения задач, которые были поставлены в качестве предварительных условий для начала строительства дамбы. Решение вступило в силу немедленно", — говорится в сообщении организации.

Речь идет об аннулировании 244 миллионов долларов США, кроме того, во Всемирном банке не исключили, что могут быть аннулированы и другие неизрасходованные суммы по проекту.

"Проект дамбы Бисри был частично приостановлен с июня 2020 года после того как Всемирный банк в январе неоднократно выражал озабоченность проблемами, которые негативно влияют на реализацию проекта… Всемирный банк говорил правительству Ливана, что финансирование будет аннулировано, если банк не получит достаточных свидетельств того, что правительство Ливана завершило разработку плана экологической компенсации… после консультаций со всеми заинтересованными сторонами", — говорится в сообщении.

Строительство дамбы так и не было начато, подчеркнули в банке.

Идея создания водохранилища в долине Бисри возникла несколько лет назад под предлогом обеспечения в первую очередь жителей Бейрута бесперебойной подачей пресной воды. Однако реализация проекта была заморожена из-за отсутствия финансирования. Кроме того, местное население выступало против строительства дамбы, уничтожения природы и объектов культурного наследия нескольких эпох.

Согласно данным активистов, проект создания водохранилища в Бисри бесперспективен из-за специфики почвы, которая не держит воду, а также малых объемов источников воды. По подсчетам специалистов на заполнение водохранилища при самом положительном раскладе потребуется около 20 лет.