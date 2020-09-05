МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ направит ещё почти 1 миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что эта социальная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам.

"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.