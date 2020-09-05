МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Большинство программ поддержки бизнеса, введенных в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции, продолжится, заявил мэр Сергей Собянин в субботу.

"Малому и среднему бизнесу пришлось тяжело в этот период времени. Несмотря на то, что объемы месяц к месяцу восстанавливаются, но в минусовом пике — это в мае — в два раза были меньше объемы кассовых оборотов. Это тяжелая история", — сказал он в интервью Первому каналу.

"Поэтому мы решили, что большинство наших программ поддержки малого и среднего бизнеса будет продолжаться, в том числе и субсидии для кредитов, которые берутся для перекредитования, для новых проектов программы "Льготные кредиты", которая набирает обороты и популярность среди малого бизнеса", — отметил мэр.