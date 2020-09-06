МОСКВА, 6 сен /ПРАЙМ/. Отдыхающие этим летом на самых популярных российских туристических направлениях больше всего в среднем тратили по картам в Санкт-Петербурге, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования была изучена динамика продаж туристических путевок среди клиентов в мае-августе 2020 года. Так, туры в Санкт-Петербург составили менее 3% от всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили в северной столице больше, чем в остальных российских регионах.

"Средний чек покупки здесь оказался самый высокий из всех перечисленных регионов – 4601 рубль", — подсчитали аналитики.

Наибольшим спросом у туристов пользовались курорты Краснодарского края, в среднем они тратили там по 2732 рубля за одну покупку. Уточняется, что большинство туристов отправлялись в Сочи, Геленджик, Абрау-Дюрсо и Анапу на пляжный отдых. Среди них самый высокий средний чек трат по картам оказался в Сочи – 3210 рублей. Средний чек в Анапе был 1374 рубля, а в Абрау-Дюрсо – 1614 рубля.

Средний чек одной покупки по картам в Крыму, втором по популярности среди российских туристов регионе, составил 2163 рубля. На третьем месте по спросу у россиян оказался отдых в Подмосковье, там в среднем тратили 4160 рублей. Средний чек в Карелии, которая по популярности расположилась на четвертом месте, составил 2654 рубля. Путешественники хотели увидеть острова Кижи и Валаам, водопад Кивач, Соловецкие острова и Рускеальский мраморный каньон, отмечается в исследовании.

Путешествия на Алтай вошли в пятерку лидеров по спросу этим летом, в этом регионе средняя сумма одной покупки по картам составила 2967 рублей. Значительным спросом пользовались и поездки на озеро Байкал (как со стороны Сибири, так и Бурятии и Алтая) со средним чеком одной покупки по картам 2870 рублей.

Банк "Русский стандарт" является одним из крупнейших розничных банков и эквайеров в России. По данным исследовательской компании The Nilson Report, кредитная организация замыкает пятерку крупнейших российских эквайеров, а также входит в топ-50 в рейтинге крупнейших эквайеров Европы.