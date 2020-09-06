ВАШИНГТОН, 6 сен /ПРАЙМ/. Компания Amazon запретила импорт в США семян из-за загадочных пакетиков, предположительно из Китая, которые получают американцы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на разосланное электронное письмо компании.

Как пишет издание, компания уведомила своих заграничных партнеров о том, что начиная с 3 сентября импорт семян запрещен, ряд продавцов на Amazon должны удалить свои объявления. Кроме того, нерезидентам запрещается продажа семян внутри США, пишет газета.

"Мы разрешаем продажу семян только тем продавцам, которые находятся на территории США. Продавцам, которые не будут соблюдать новые правила, грозит удаление их аккаунтов с площадки", — приводит издание слова представителя компании.

Ранее сообщалось, что несколько сотен американцев из 22 штатов получили "таинственные посылки" с пакетиками семян, которые они не заказывали. Большинство посылок пришли, предположительно, из Китая. Местные власти призывали американцев не сажать эти семена в связи с тем, что они могут представлять угрозу для местных растений или вызвать заболевания у домашнего скота. Минсельхоз заявил, что планирует провести анализ семян.

Осама Эль-Лисси, замглавы службы контроля здоровья животных и растений в структуре минсельхоза, заявил, что в ведомстве пока что установили 14 видов семян. По его словам, речь идет, в частности, о семенах горчицы, вьюнка, капусты, розмарина и роз. Никаких свидетельств, что семена могут быть распространителями болезней, не обнаружено.

Подобные посылки также появились в Австралии, Канаде, Великобритании, Польше и Японии. В минсельхозе США отмечали, что рассылка семян похожа на аферу онлайн-продавцов, которые после отправки товаров публикуют на своем сайте фальшивые отзывы покупателей.

Ранее китайский МИД заявил, что почтовые этикетки на посылках, которые указывают на отправку семян из Китая, фальшивы. По данным МИД, власти страны попросили США переслать эти пакеты в КНР для расследования.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.