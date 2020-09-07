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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— С Кипра возьмут по-новому — Белый дом одобрил и опубликовал проект протокола об изменении соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Минфину поручено завершить переговоры с кипрской стороной и подписать уже согласованный с ней документ. О главном изменении — повышении до 15% ставки налога на дивиденды и проценты — уже было объявлено ранее.

— ОМОН, бэби, ОМОН — В воскресенье в Минске состоялся регулярный грандиозный марш, в котором приняли участие, рассказывает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, не меньше людей, чем в прошлом. То есть речь идет по крайней мере о десятках тысяч вышедших на улицы Минска людей, не желающих успокаиваться, смиряться и жить как раньше.

— Над "Северным потоком-2" повисла пауза — Правительство Германии на фоне призывов наказать Москву из-за предполагаемого отравления Алексея Навального пытается отвести удар от совместного проекта "Северный поток-2". Канцлер Ангела Меркель, а затем и глава МИДа страны Хайко Маас призвали не сводить обсуждение реакции Германии только к судьбе газопровода. Однако даже в партии госпожи Меркель звучат голоса о необходимости заморозить проект на два года.

— Из рунета выкачивают надежность — Россия ухудшила позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивыми сегментами национального интернета, опустившись с 11-го на 13-е место, следует из отчета Qrator Labs. Эксперты связывают это с продолжающимся укрупнением рынка интернет-операторов и сравнительно медленным переходом на новый протокол IPv6, позволяющий использовать больше IP-адресов.

— У полковника Барышева не все явки провалены — Как стало известно "Ъ", бывший руководитель главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаил Барышев, оформив третью по счету явку с повинной, сообщил о факте предполагаемых злоупотреблений со стороны заместителя начальника главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Сергея Бедина, курировавшего расследование скандально известного дела в отношении АО "Оборонсервис".

— "Общественности и начальству точно будет что обсудить" — Подследственный Михаил Барышев через своих защитников ответил на вопросы "Ъ".

— Инфраструктуре назначат экзамен — Российским инфраструктурным проектам предложат пройти экспертизу — ВЭБ.РФ совместно с партнерами презентовали проект национальной системы их оценки и сертификации. Оценка будет добровольной, стимулировать ее получение предполагается более выгодными условиями финансирования.

— Смертность разошлась с коронавирусом — По данным Росстата, за июль этого года в РФ произошло 7113 смертей, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. Это меньше, чем в июне или мае, и подтверждает оперативные данные о спаде эпидемии. Однако при этом общее число умерших в стране продолжает превышать показатели прошлого года — и коронавирус ответственен менее чем за четверть от этой разницы.

— Свободу митингов отправили на доработку — Комитет министров Совета Европы признал недостаточными меры по улучшению свободы собраний в России. Предпринятых властями "позитивных шагов" недостаточно, чтобы "засвидетельствовать ощутимый прогресс", заключил комитет. Еще в 2017 году ЕСПЧ признал нарушения по жалобам 23 россиян, которым в России не согласовали проведение публичных мероприятий; правительство должно было обеспечить системные изменения в этой области.

— Прокурору вернули "Россию" — Как стало известно "Ъ", по инициативе суда было возращено для исправления ошибок громкое уголовное дело о предполагаемом хищении 370 млн руб. в ходе отделки трех самолетов Як-40 специального летного отряда (СЛО) "Россия", обслуживающего первых лиц страны. Нарушения были выявлены в обвинительном заключении и в экспертизе, установившей ущерб.

— Украинские военные подчинились Донецку — Режим перемирия в Донбассе, который удается сохранять уже больше месяца, столкнулся с серьезной угрозой. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) пригрозила утром в понедельник ударить по украинским инженерным сооружениям в зоне конфликта, которые, по мнению Донецка, были возведены незаконно.

— Малине не хватает рук — Засушливая погода и проблемы с въездом иностранных сезонных рабочих в связи с пандемией могут привести к резкому снижению сбора ягод. Вместо планировавшегося роста на 20% участники рынка ожидают падения минимум на те же 20%, что с учетом роста импорта может привести к подорожанию ягод на 15–20%. Однако профильные чиновники утверждают, что пока сбор ягод идет по графику и объемы не ниже прошлогодних.

— В App Store нашли черный рынок — Депутат от "Единой России" Антон Горелкин попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store. Депутат утверждает, что алгоритм подтверждения личности в системе Apple вынуждает разработчиков приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае.

— В горе и в извести — Крупнейшая на российском рынке Башкирская содовая компания (БСК) возвращается государству после нескольких лет острого конфликта с экологами вокруг поставок сырья. Судьбу актива десять дней назад публично решил Владимир Путин. "Ъ" разбирался, действительно ли у владельцев компании были реальные альтернативы разработке заповедных шиханов и как теперь может решиться сырьевая проблема БСК.

— Факторинг для самых маленьких — Один из крупнейших игроков на рынке факторинга — Промсвязьбанк (ПСБ; входит в топ-5) — выходит в сегмент МСБ, который раньше факторинговые компании не интересовал из-за высоких рисков. Однако высокие риски, как правило, означают больший заработок, кроме того, на рынке факторинга все крупные клиенты поделены и для развития нужны новые ниши.

— Проблемы граждан перешли коллекторам — Розничные банки за период пандемии продали коллекторам на 60% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. В то же время универсальные крупные банки, напротив, сократили продажу долгов. Специализирующихся на рознице игроков к продаже подталкивают отсутствие диверсификации кредитов и необходимость снижать давление на капитал. К концу года розничные банки снизят объем продаж, но его уровень все равно будет выше прошлогодних показателей, тогда как объем всего рынка, вероятно, не изменится, полагают эксперты.

— В Зарубино досыпают зерна — Как стало известно "Ъ", с проектом портового зернового терминала в Зарубино группу "Сумма" могут сменить структуры УГМК. Речь идет о перевалке 5 млн тонн в год с обслуживанием как грузопотока из Сибири и Дальнего Востока, так и возможного китайского транзита. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд руб., он может попасть в комплексный план модернизации инфраструктуры.

— Рационы уходят из России — Опасения растущей конкуренции на российском рынке доставки готовых блюд стимулирует игроков искать новые возможности. Так, крупнейший продавец рационов питания Performance Group, среди инвесторов которого — Mail.ru Group, планирует в будущем году вложить до 300 млн руб. в запуск в Казахстане, а также рассматривает экспансию в Центральную Европу. Преждевременный выход на иностранные рынки чреват потерей позиций в домашнем регионе, предупреждают эксперты.

— Инвесторов потянуло на мучное — Инвестиционная группа "Русские фонды" первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров становится заметным игроком в пищевой промышленности. В дополнение к маслозаводу в Смоленской области структуры группы выкупили большую часть из 3 млрд руб. долгов тверского "Мелькомбината" и намерены заняться развитием актива. Аналитики считают, что "Русские фонды" могут создать новый бакалейный бренд.

— Китайские хакеры вложились в разработку — В России зафиксированы атаки китайской группировки Winnti на разработчиков банковского программного обеспечения (ПО), а также компании строительного сектора. Внедрение вредоносного кода в программу на этапе разработки потенциально позволяет впоследствии получить доступ к банковским данным. На разработчиков софта и системных интеграторов приходится примерно треть всех целевых атак в России в последние годы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Углеродное самообложение — Российские экспортеры едва ли не больше всех потеряют от введения углеродного регулирования в странах ЕС, предупредили в июле аудиторы международной консалтинговой группы КПМГ. По их оценкам, при пессимистичном сценарии развития событий, т. е. при появлении так называемого углеродного сбора уже с 2022 г., суммарные потери отечественных экспортеров лишь в первый год их действия составят 3,6 млрд евро.

— На модернизацию российской микроэлектроники нужно почти 800 млрд рублей — К моменту их освоения технологии, на которые делает ставку госкорпорация, устареют, считают эксперты. Развитие отечественной микроэлектроники потребует инвестиций в размере 798 млрд руб. до 2024 г., следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли (его разработал "Ростех" – с ним ознакомились "Ведомости").

— Оппозиции будет трудно найти наблюдателей на выборах 11–13 сентября — На этой неделе выборы в России впервые пройдут по новым правилам: фактически с трехдневным голосованием на избирательных участках (11–13 сентября). Первые два дня голосование будет считаться досрочным, 13 сентября – основным днем голосования. Только 12 сентября будет объявлен "день тишины".

— Систему tax free расширят на всю страну — Система tax free, позволяющая иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, может заработать на территории всей России уже в следующем году. При этом минимальный порог беспошлинного вывоза снизится с 10 000 до 5000 руб., следует из законопроекта, внесенного правительством России в Госдуму в минувшую субботу.

— Меньше трех прожиточных минимумов — Во II квартале 2020 г. покупательная способность россиян существенно снизилась, в том числе по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения за последние 10 лет.

— ПИК примет участие в проекте на Сахалине с оценочной стоимостью 120 млрд рублей — Группа ПИК планирует построить до 2031 г. 800 000 кв. м жилья в Южно-Сахалинске: девелопер подписал инвестиционное соглашение с правительством Сахалинской области и администрацией Южно-Сахалинска, следует из сообщения компании. Инвестиции в такой проект могут составить порядка 120 млрд руб. с учетом инженерной и социальной инфраструктуры, цитирует "РИА Новости" губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

— Финская компания Itella Logistics может уйти из России — Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство фирмы "Фермонт капитал" о приобретении ООО "Ителла" и связанных с ней структур, следует из сообщения ФАС.

— Российские туристы перестали экономить на страховках — Из-за коронавируса средний чек по туристическим страховкам вырос, утверждает гендиректор финансового маркетплейса "Сравни.ру" Сергей Леонидов. "Теперь клиенты выбирают дополнительные опции к страховке, которые включают страховое покрытие в случае заражения COVID. В результате если в прошлом году стоимость страховки в среднем составляла 1200 руб., то сейчас она выросла до 2000 руб. с поправкой на курс доллара", – отмечает он.

— Россия хуже всех развитых стран готова к использованию электромобилей — Россия значительно отстает в готовности к использованию электромобилей от международных лидеров. В рейтинге компании KPMG из 25 государств (12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия) по индексу готовности Россия заняла 23-е место с 1,8 балла, максимальные 10 баллов не набрал никто.

— Вызовы для социологов — Российская социология оказалась в странном положении. С одной стороны, за последние годы серьезно вырос ее вес – и бизнес, и власть все чаще апеллируют к ее данным для обоснования своих решений, вплоть до присоединения новых территорий. С другой стороны, социологические исследования в восприятии публики превратились в упрощенно понимаемый и критикуемый инструмент с невысокой репутацией.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Роллс-ройс и самокат — События последнего времени богаты на скандалы вокруг правосудия, в центре которых оказываются адвокаты. Существуют ли моральные и этические грани дозволенного в благородном деле защиты человека? На эту тему рассуждает доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

— Удар в солнечное сплетение — Пандемия COVID-19 ударила по спросу на традиционные энергоресурсы, породив иллюзию, что человечество готово отказаться от нефти и газа. Почему пока это невозможно технически и невыгодно экономически, а также о перспективах развития отечественной нефтегазовой отрасли в интервью "РГ" рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин.

— Не все блогеру пятница — ФАС возбудила дело в отношении телеведущей и видеоблогера Насти Ивлеевой. Звезду Instagram обвиняют в рекламе итальянского вермута на ее YouTube-канале. Cлужба выявила нарушение в рамках обычного мониторинга интернета.

— Поручились за цифру — Впервые банк выдал кредит настоящими живыми деньгами под залог цифровых активов: блокчейн-токенов. Как поясняют эксперты, токен дорог обществу потому, что представляет собой новое экономическое решение.

— Авария онлайн — С 1 ноября автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии в электронном виде. Причем, в каком бы уголке страны не произошло ДТП, лишь бы был интернет и установленное приложение "Помощник ОСАГО".

— Семнадцать детей будущего министра — В понедельник будут объявлены 100 победителей конкурса "Лидеры России-2020". Они смогут получить себе наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса.

— Улетела эпоха — Во вторник авиационный мир попрощается с Александром Шенгардтом. Выдающийся конструктор ушел на 96-м году жизни. Последний из когорты тех, кто ковал авиационную мощь нашей страны.

— Объяснили расходчиво — Минфин предложил смягчить на 2021 год действующее бюджетное правило. Это следует из поправок в Бюджетный кодекс, опубликованных министерством для общественного обсуждения.

— Подъемные механизмы — Работа над планом восстановления экономики РФ завершена. Он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

— Реклама для фантомного друга — Главная проблема блогеров, превратившиеся сегодня в новые СМИ, в том, что они не несут ответственности перед своей аудиторией. Если в старых медиа ценилась объективность и независимость, то блогеру нужно лишь "зацепить" подписчика. Как — не важно.

— На учения после спасения — Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии провели военно-морские учения Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе. По пути на учения наши моряки приняли участие в спасении экипажа супертанкера "Нью Даймонд", загоревшегося у берегов Шри-Ланки.

— Давайте проведем консилиум — Создать совместную комиссию с Врачебной палатой Германии предложил президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. "Мы все заинтересованы в правде", — заявил он и напомнил, что в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно болезни Алексея Навального.

— "Безтенная книга" — Вышла новая книга Александра Ширвиндта "Опережая некролог". Она вся так же великолепна, иронична, смешна и печальна, как и ее поразительное название.

— Робот в помощь — Всегда считалось, что онкология — это прежде всего хирургия. Однако с развитием этого направления золотым стандартом становится комплексное лечение с использованием современных технологий, что позволяет сделать хирургическое лечение более щадящим, а результаты — эффективными.

— Лорды в стекле и стали — В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом. Оно будет служить временным домом для депутатов, пока Вестминстерский дворец будет закрыт на реконструкцию.

— Конец перемирия?— Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал приказ об открытии огня по новым, появившимся после начала перемирия 27 июля, укреплениям украинских силовиков под Горловкой.

— Жерар стал православным — В соборе Святого Александра Невского на улице Дарю, что неподалеку от Елисейских Полей, произошло событие, которое сейчас активно обсуждают в Париже, да и не только там. Любимец местной публики и российский гражданин Жерар Депардье в очередной раз поразил их воображение французов: принял православие в стенах исторической церкви.

— Беларусь: Тревожные дни — В МВД призвали не брать детей на демонстрации — В министерстве внутренних дел Беларуси призвали участников акций протеста не брать детей с собой на демонстрации. "Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: "Родители, что вы творите?" — отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

— Дворец вернули в строй — В Аквиле состоялась торжественная церемония передачи городу дворца Ардингелли, отреставрированного за счет России после разрушительного землетрясения 2009 года. 30 октября в возрожденном здании начнет работу филиал римского музея современного искусства MAXXI.

— Из аварийных домов — в новостройки — Михаил Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на расселение аварийных домов — Для ускоренного расселения аварийного жилья правительство выделило Фонду содействия реформированию ЖКХ 50 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Сядут жестче — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, которые предлагается внести в проект закона, предписывающий держать лидеров мафии в тюрьмах отдельно от остальных заключенных. Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению.

— Бомбы одноклассникам — В Красноярском крае предотвращен взрыв в школе, подозреваемый подросток задержан и признал вину, сообщили в Следственном комитете РФ.

— Чужая колея — Новгородские археологи бьют тревогу: в Крестецком районе у деревни Старая Болотница повреждены курганы XI века. По насыпям катаются мотоциклисты, судьба памятников под угрозой.

— Премьера на лавочках — 5 сентября в Барнауле завершился ХХII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. В связи с пандемией кинотеатры были закрыты, и показы проводились на улице. Церемония закрытия, как и открытия, прошла без присутствия столичных знаменитостей, красных дорожек, торжественных речей и долгих концертов.

— Сокровища под ногами — Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны, об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в Туле, где состоялось итоговое заседание оргкомитета по празднованию 500-летия создания этого старейшего оборонительного сооружения со славной историей, положившее начало основанию Большой засечной черты.

— "МИР" делает скидку — Камчатские социальные карты начали получать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Теперь они смогут покупать определенные категории товаров, в том числе продукты питания, в магазинах на территории края со скидкой в десять процентов.

— Сезон открыт — Вслед за Турцией, Танзанией, Великобританией и Швейцарией на туристическую карту мира на этой неделе вернутся Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. "Аэрофлот" уже объявил, что первый вылет в Каир намечен на 9 сентября, на Мальдивы — 10 сентября, а в Дубай — 11 сентября.

— Аренду подкосила удаленка — Жильцы не вернулись с карантина — Рынок аренды жилья постепенно восстанавливается, однако количество реальных сделок все еще ниже, чем год назад.

— Без воды виноватые — Обильные осадки и подъем грунтовых вод привели к подтоплению населенных пунктов на Дальнем Востоке. Еще в начале недели в МЧС ожидали, что к 10 сентября Амур поднимется до шести метров, то сейчас цифры уменьшились: 500-520 сантиметров. Утром в воскресенье уровень реки около Хабаровска составлял 493 сантиметра, что уже привело к подтоплению 1086 придомовых и дачных участков.

— Поставили на своих — За счет конного тотализатора коневодство полностью обеспечивает себя в большинстве развитых стран. Например, в Японии этот источник приносит 30 млрд евро в год. В России идея обсуждается с 2008 года, но пока так и не заработала.

— Капитал вышел к людям — Приток средств физлиц на российский фондовый рынок в этом году на фоне коронакризиса многократно перекроет показатели 2019 года, хотя тот год был несравненно более подходящим для инвестиций в ценные бумаги. Рынок быстро рос до тех пор, пока не столкнулся с обвалом в марте этого года.

— Нерыбный год — По итогам восьми месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 13% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Росли поставки почти всего продовольствия, за исключением рыбы и морепродуктов.

— Москва на проводе — Первая в стране квантовая линия связи может появиться между Москвой и Санкт-Петербургом уже в первом квартале 2021 года. Магистральная сеть протяженностью 800 километров будет построена согласно "дорожной карте" по развитию квантовых коммуникаций, которую на прошлой неделе утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.

— Облегчили долю — Пайщики ЖСК получили право на компенсации наравне с дольщиками — Поправки в правила выплаты компенсаций обманутым дольщикам и ряд других документов разработал минстрой.

— Пять дней на Манеже — Было тепло. Пять дней по Александровскому саду и Манежной площади ходили ходуном писатели, издатели и книголюбы. Круговорот читателей в природе. Кто в маске и перчатках — тот на ярмарку. Без маски, но с пакетами тяжелых книг — уже оттуда.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Теплее будет: штраф за недотоп вырастет в десятки раз — В сентябре в Госдуму внесут законопроект, в разы увеличивающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом "Известиям" рассказали в нижней палате парламента.

— "У нас не было возможности проиграть в гонке" — Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — о быстрой разработке вакцины от COVID-19 и ее безопасности.

— С тарой история: бизнес предупредил о риске подорожания минералки — Стоимость минералки и другой воды в стеклянной таре может подскочить — в некоторых случаях на треть, опасается бизнес. В правительстве ведется дискуссия о том, кто должен заниматься утилизацией бутылок по новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которую планируется создать до конца года.

— Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума — Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро. Впрочем, этот обвал, вызванный политической конъюнктурой, скорее всего окажется единичным событием, слабо влияющим на долгосрочную траекторию валютных курсов. Куда более значимым может быть долгосрочный тренд на укрепление евро.

— По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу — Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно.

— Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы — В августе банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились "Известия".

— Ни ДНЯО без разговора: РФ оценила идею Назарбаева по разоружению — Россия считает важным запустить многосторонние переговоры в ракетно-ядерной сфере с участием всех государств, обладающих этим видом оружия. При этом, как заявили "Известиям" в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ, такая работа должна идти с учетом интересов и озабоченностей вовлеченных сторон, "без какого-либо принуждения".

— Тише прежнего: ответит ли Германия на предложение Рошаля — В российском медицинском сообществе ждут реакции немецких медиков на запрос об обследовании Алексея Навального и предложение собрать международный консилиум. В выходные президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил немецкой врачебной палате создать совместную экспертную группу. На запрос "Известий" в Германской медицинской ассоциации оперативно не ответили.

— Терпение и кнут: воскресный митинг в Минске завершился задержаниями — Пятое подряд протестное воскресенье в Белоруссии завершилось задержаниями и разгоном демонстрантов — в МВД республики заявили, что на акциях 6 сентября задержано свыше сотни человек. При этом обстановку там назвали "контролируемой": чрезвычайных происшествий не произошло. Как рассказывают очевидцы, на улицах Минска, Гродно и Бреста появились десятки неизвестных людей в балаклавах с дубинками — они догоняли уже уходивших с акции участников протеста и забирали их в автозаки.

— Посадить в поле: ВКС смогут оборудовать аэродромы в любой местности — Воздушно-космические силы России смогут развернуть аэродромы в чистом поле. Делать это будут уникальные воинские части — специальные инженерно-аэродромные батальоны. В настоящее время прорабатывается вопрос о формировании таких частей в каждой воздушной армии. При необходимости они оборудуют грунтовую полосу и возведут всю инфраструктуру для приема вертолетов и самолетов.

— Особенности национальной диеты: как еда влияет на смертность от COVID-19 — Национальные пищевые привычки влияют на уровень летальности от COVID-19. К такому выводу пришли зарубежные ученые. Причем довольно высокий уровень смертности показывают страны, жители которых придерживаются средиземноморской диеты, хотя она и считается полезной для сердечно-сосудистой системы.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Выборы выходят с карантина — Трехдневное голосование, отказы в регистрации оппозиционных кандидатов и регионы с возможным вторым туром — РБК изучил особенности и перспективы избирательных кампаний перед единым днем голосования 13 сентября.

— ЕС не торопится с санкциями — Евросоюз оставил за собой право ввести против России санкции. Но эксперты считают, что масштабными ограничения не будут—ЕС лишен возможности выступить с жесткой позицией и добиться ее единогласного утверждения.

— Сахар за счет мяса и хлеба — Покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет, следует из расчетов Института "Центр развития" ВШЭ.

— Сбербанк дал старт беспилотникам — Сбербанк и "Яндекс" в один день объявили о создании компаний для развития беспилотников. Они вступают в борьбу за рынок, оцениваемый в $9,5 млрд через десять лет. "Яндекс" занимается такими разработками с 2016 года, Сбербанк —один год.

— Капвложения меняют плюс на вычет — Минэкономразвития предложило поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений: вместо субсидий за новую инфраструктуру инвесторы смогут рассчитывать на налоговый вычет. Это может быть связано с желанием сократить госрасходы.

— Вина без прописки — Отсутствие четких разъяснений, как правильно трактовать нормы нового закона о виноделии, привело к отказу розницы продавать часть зарубежных вин и коньяков. С проблемами, в частности, столкнулся производитель армянского "Арарата".

— Субсидии смотрят на пустой экран — Небольшие киносети "Люмен", "Чарли" и "Прада" в суде оспаривают отказ государственного Фонда кино предоставить им субсидии на оснащение залов в регионах. Сети возмущены тем, что деньги выделяются бюджетным учреждениям.