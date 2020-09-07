ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе-августе 2020 года упал на 2,3%, а импорт — на 5,2% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий товарооборот Китая за первые восемь месяцев текущего года в долларовом эквиваленте упал на 3,6% и составил 2,85 триллиона долларов. Экспорт за отчетный период составил 1,57 триллиона долларов, а импорт – 1,28 триллиона долларов.

В августе экспорт Китая вырос на 9,5% при прогнозе роста на 71%, а импорт сократился на 2,1%, хотя эксперты ожидали роста на 0,1%.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 421,5 миллиарда долларов (экспорт — 2,49 триллиона долларов, импорт – 2,07 триллиона долларов).