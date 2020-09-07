ВАШИНГТОН, 7 сен /ПРАЙМ/. Власти США не будут заключать контракты с компаниями, которые отдают работу на аутсорсинг китайским компаниям, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы запретим выдачу федеральных контрактов компаниям, которые отдают работу на аутсорс Китаю", — сказал он.

По его словам, он не хочет, чтобы Китай использовал деньги, которые он получает таким образом, на укрепление своих вооруженных сил.