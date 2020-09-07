7 сентября (Dow Jones). Нескончаемая политическая драма вокруг иллюзорного нового торгового соглашения между Евросоюзом и своим бывшим членом Великобританией вновь обострилась в понедельник, когда премьер-министр сраны Борис Джонсон заявил о возможном выходе из переговоров, если сторонам не удастся достичь соглашения к 15 октября.

В то же время британское правительство подтвердило сообщения о том, что оно готовит законопроект, который противоречит ключевым принципам "политической декларации", подписанной обеими сторонами год назад, за несколько месяцев до официального выхода из ЕС, намеченного на 31 января.

Британский фунт ослаб после этих новостей, так как перспективы выхода Великобритании из ЕС без соглашения, которого так боятся компании в обеих регионах, кажутся более реальными. Угроза, связанная с дедлайном 15 октября, зловещая настолько, насколько может показаться, становится более явной. Именно эта дата, которую согласовали стороны уже давно, будет ем самым пределом, после которого не останется времени для ратификации соглашения европейским и британским парламентами.

Более того, Джонсон, возможно, хочет совершить политический трюк, указывая на возможность самого жесткого выхода, готовясь тем временем найти компромисс, необходимый для достижения соглашения с ЕС.

Однако новый маневр Джонсона все же вызывает три вопроса. Насколько все серьезно? Насколько эффективным он будет? И какие будут последствия, если обе его угрозы материализуются?

Первый вопрос, проистекающий из кажущейся жесткой позиции Великобритании, состоит в том, является ли это дальнейшим нагнетанием ситуации накануне очередного раунда официальных переговоров между двумя сторонами, которые должны начаться во вторник? Или же правительство Великобритании действительно готово выйти из ЕС без соглашения, чего так добивается лагерь сторонников жесткого Brexit. Ответ состоит в том, что возможно и то, и другое, потому что такой ход является следствием долгого вынашивания текущим правительством двух, возможно, несбыточных мечтаний.

Первая такова, что ЕС пойдет на уступки, столкнувшись с реальной угрозой выхода Великобритании без соглашения из опасений относительно последствий для своей экономики. Вторая состоит в том, что Великобритания сможет осуществить подобный сценарий, заплатив определенную цену за возвращение экономической и политической суверенности.

Однако с тех пор, как в 2016 году прошел референдум, и переговоры с переменным успехом продолжаются уже 4 года, европейцы давно пришли к выводу, что Brexit без соглашения вполне реален и они готовы к такому исходу. Более того, похоже, что ЕС в большей степени, чем сама Великобритания, готов к такому развитию событий. Британские компании и торговые организации все более яро предупреждают, что отсутствие соглашения стало бы ночным кошмаром для цепочек поставок и экономической катастрофой в краткосрочной перспективе.

Таким образом, новые угрозы Великобритании вряд ли заставят ЕС пойти на попятную и направят до сих стопорившиеся переговоры между сторонами на нужный путь. И если это только маневр, он может иметь негативные последствия и снизить вероятность достижения соглашения, отравив политическую атмосферу и подорвав то самое минимальное доверие, которым должны обладать стороны для достижения хорошего соглашения.

Помимо всего прочего, Великобритания приняла законопроект, затрагивающий политическую декларацию прошлого года, которая, как тогда полагалось, должна разрешить сложную ситуацию с Северной Ирландией. Текст законопроекта будет опубликован в среду, поэтому детального анализа планов правительства придется подождать некоторое время.

Однако правительству, не выполнившему свои обязательства перед другими странами, может быть трудно убедить другие правительства мира достичь торгового соглашения. К слову, это было одной из многих оснований для Brexit. Если между Северной Ирландией и республикой Ирландия будет в том или ином виде восстановлена граница, в противовес соглашению Страстной пятницы, которое принесло мир в регион, Лондон столкнется с повышенным риском новых проблем.

Переговоры все еще стопорятся на точной формулировке принципа "равноправного партнерства", где Великобритания уже согласовала основу своих экономических и торговых связей с ЕС. И касаемо второстепенного, но более чувствительного к политике вопроса о правилах рыбной ловли и правах европейских рыбаков в британских территориальных водах. Переговорщики вернутся за стол переговоров на этой неделе после того, как они не смогли достичь какого-либо прогресса по данному вопросу в летние месяцы.

В рациональном мире даже не следовало бы упоминать о возможности жесткого Brexit, учитывая его цену, особенно для британской экономики, которая хочет сохранить связи с регионом, на который приходится почти 50% внешней торговли. Но в рациональном мире текущий дедлайн 31 декабря был бы продлен, правительства были бы вынуждены считаться со своими подписями на международных соглашениях, и уж точно не хотели бы вредить национальным экономикам ради политического символизма.

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