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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Без мести пропавшие — 7 сентября в Минске поздним утром пропали лидеры оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников ведет репортаж из предвыборного штаба Виктора Бабарико, где он до вечера ждал пропавших среди бела дня в центре города людей.

— Пульс Навальный — Клиника "Шарите" (Берлин) в понедельник сообщила об улучшении состояния здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося там на лечении после инцидента 20 августа, который немецкие врачи квалифицируют как отравление ингибитором холинэстеразы.

— Бизнесу смягчили оперативную разработку — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура (ГП), СКР, МВД, ФСБ и ФТС подписали совместный документ, регламентирующий проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), дознания и предварительного следствия в отношении предпринимателей.

— Из реестра с чистой совестью — Внесенный правительством в Госдуму скандальный законопроект, запрещающий перепродажу выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) и ставящий под удар бизнес крупных онлайн-площадок по продаже недвижимости, может серьезно смягчиться в ходе второго чтения.

— В Арктике замечены резиденты — За первую неделю приема заявок на получение статуса резидента недавно образованной Арктической зоны потенциальные инвесторы предложили пять проектов с суммой инвестиций 16 млрд руб., сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин.

— Конкурентная борьба на съежившемся ковре — Формальный рост конкуренции в закупках государства сопровождается расширением неконкурентного сектора — на него приходится две трети госзаказа, следует из доклада Высшей школы экономики.

— Китай прибавил в профиците — Экспорт из Китая в другие страны в августе в годовом выражении вырос на 9,5% после роста на 7,2% в июле, свидетельствуют данные китайской таможни. Импорт же КНР в августе из-за снижения мировых цен на сырье сократился, но по мере их восстановления этот показатель, по мнению экспертов, вернется к росту.

— Персонал — понятие временное — По итогам 2020 года частные агентства занятости, которые занимаются аутсорсингом, подбором и предоставлением персонала, ожидают роста спроса только на два типа своих услуг (аутсорсинг и предоставление персонала), а вот интерес к подбору постоянных сотрудников, по их прогнозу, упадет.

— Донбассу не мирится спокойно — Спустя 42 дня затишья в Донбассе снова есть погибшие: это украинский военный, попавший под обстрел в Луганской области. И в Киеве, и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), и в Москве утверждают: режим прекращения огня, действующий с 27 июля, необходимо сохранить.

— Сибирская аномалия — Выборы главы Иркутской области эксперты единодушно называют одними из самых сложных в этом году. За пост, оставленный в декабре 2019 года коммунистом Сергеем Левченко, борются его соратник по КПРФ Михаил Щапов и поддержанный единороссами врио губернатора, бывший заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.

— Юлии Галяминой дали майора — Мобильный телефон столичного муниципального депутата Юлии Галяминой прослушивается с 17 июня, следует из постановления Мосгорсуда, имеющегося в распоряжении "Ъ". Адвокаты Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков, представляющие госпожу Галямину, заявляют, что формально 17 июня у правоохранителей еще не было оснований для прослушки муниципального депутата.

— В делах "Пересвета" появился просвет — Как стало известно "Ъ", в Пресненском райсуде столицы началось рассмотрение по существу громкого уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. из банка "Пересвет".

— Экономика должна быть просирийской — Россия открыла новую страницу в отношениях с Сирией. На первый план в них выходит экономика. Такое впечатление сложилось после первого за восемь лет визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дамаск. Вместе с ним сирийскую столицу посетил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Пост сдан, репост принят — В МИД Сербии в понедельник заявили, что инцидент вокруг поста в Facebook официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой "исчерпан".

— Спутники ГЛОНАСС зависли в суде — Производитель спутников ГЛОНАСС АО "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева (ИСС) пытается взыскать 31,9 млрд руб. с Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №9.

— Отечественному софту расширят границы — Минкомсвязь предложила изменить критерии для включения в реестр отечественного софта, попадание в который дает преимущества при госзакупках, а с 2021 года еще и позволит сохранить нулевой НДС в рамках налогового маневра в отрасли.

— Нелегалов не смогли высадить из такси — Арбитражный суд Москвы встал на сторону агрегаторов такси в споре о том, должны ли они проверять наличие разрешений на перевозку у водителей. Запретить передачу заказов таксистам-нелегалам в Gett, "Ситимобиле" и "Яндекс.Такси" требовала Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), но суд решил, что у подобных сервисов нет полномочий верифицировать данные водителей.

— Газовый долг превращается в государственный — С самого начала истории с долгом Белоруссии за газ в $300 млн, который, как заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак, страна готова погасить в сентябре, меня преследовало ощущение дежавю.

— "Еврохим" возглавят по-партнерски — Владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко спустя чуть более года решил снова сменить главу компании. Вместо Петтера Остбо пост главного исполнительного директора группы займет давний партнер акционера по его другому активу — СУЭКу — Владимир Рашевский.

— Пенсии переводят на упрощенку — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) меняют свои страховые правила, записывая в них возможность заключения договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) в электронной форме.

— "Востокуголь" с обременением — Александр Исаев, бывший партнер основателя группы Alltech Дмитрия Босова, может быть должен более $300 млн его наследникам. В апреле Дмитрий Босов и Александр Исаев пытались урегулировать возврат займов, выданных Alltech на совместные добывающие проекты в Индонезии и Киргизии.

— Трейдеры придержат зерно — Второй российский экспортер зерна "Мирогрупп", среди бенефициаров которого ВТБ, планирует создание собственных элеваторных мощностей. Компания рассматривает возможность покупки четырех элеваторов, на что может потратить до 1 млрд руб., и строительство объектов с нуля.

— Доллар уходит из биткойна — Курс биткойна обновил полуторамесячный минимум, опустившись до $9,88 тыс. За неделю криптовалюта потеряла в цене более 15%. Столь сильное движение произошло на фоне обвала на американском фондовом рынке и связано с желанием инвесторов зафиксировать прибыль, полученную после длительного периода роста.

— "Основу" подпитали нефтью — У семьи основателя "Юг-Нефтепродукта" и депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева может появиться третий девелоперский проект с группой "Основа". Новым инвестором жилого комплекса в Старокоптевском переулке на севере Москвы стал Руслан Агаев.

— Из реестра с чистой совестью — Внесенный правительством в Госдуму скандальный законопроект, запрещающий перепродажу выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) и ставящий под удар бизнес крупных онлайн-площадок по продаже недвижимости, может серьезно смягчиться в ходе второго чтения.

— "Мы не поддерживаем какое-либо государственное регулирование" — Эпидемия коронавируса оказала заметное влияние на индустрию платежных сервисов — режим самоизоляции привел к росту не только безналичных, но и бесконтактных платежей. Но несмотря на высокие темпы роста, проникновение безналичных платежей в России пока отстает от лидеров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену — В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с "Восьмой концессионной компанией" (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании "РТ – развитие бизнеса", входящей в "Ростех").

— Договор с Кипром оставляет пространство для налоговых маневров — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня подпишет в Никосии протокол о внесении изменений в соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

— В Белоруссии за один день пропало три лидера протеста — Белорусские власти ужесточают политику в отношении протестующих против президента Александра Лукашенко. 7 сентября в Минске, по сообщению портала Tut.by, пропала член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова.

— У бюджета обнаружились непредвиденные доходы — Объем реально поступающих доходов в федеральный бюджет существенно расходится с прогнозными показателями, прописанными в законе о бюджете, выяснили специалисты Счетной палаты.

— Москва, Сеул и Шанхай справились с коронакризисом лучше всех — Москва вошла в тройку мегаполисов, наиболее эффективно справившихся с трудностями во время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Мировые города: эффективность мер экономической политики в период коронакризиса", подготовленного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).

— США не смогут отказаться от российских нефтепродуктов — Экспорт нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, мазута, нафты, газойлей и др.) из России в США по итогам текущего года может вырасти к 2019-му на 25% до 175 млн барр. в физическом выражении и в 1,5 раза до $6 млрд – в стоимостном.

— На месте завода в Тушине появится жилой квартал на 500 000 кв. м — На территории Тушинского завода железобетонных конструкций (ЖБК) в Строительном проезде в Москве будет построен крупный микрорайон. Этот проект, как следует из информации на сайте "Активный гражданин", выставлен на общественное обсуждение.

— Россияне рекордно вложились в иностранные акции — Санкт-Петербургская биржа в минувшую пятницу зафиксировала новый рекорд по дневному объему торгов иностранными ценными бумагами – $1,44 млрд. Таким образом, питерская площадка на 14,4% превысила рекорд трехмесячной давности, когда объем торгов иностранными бумагами достиг $1,26 млрд.

— Samsung подписала контракт с Verizon на $6,6 млрд на построение сетей 5G в США — Сделка между южнокорейским гигантом Samsung, который в том числе производит оборудование для сетей 5G, и американской телекоммуникационной компанией Verizon была оформлена 4 сентября.

— Готова ли ваша компания навсегда перейти на дистанционную работу — Пандемия заставила ускоренно осваивать возможности удаленной работы, и в крупных и малых организациях сегодня приходят к пониманию, что рабочие места, которые, как раньше считалось, должны находиться исключительно в офисе, на самом деле можно организовать дистанционно.

— Довольно ценные бумаги — Эта история вполне заслуживает того, чтобы попасть в учебники по русскому искусству XXI в. В марте 2020 г., когда из-за эпидемии COVID-19 в стране объявили карантин, московский коллекционер Максим Боксер организовал в Facebook сообщество "Шар и крест" для взаимной поддержки художников.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Врача! — В советские годы медкабинеты в школах не пустовали. Детям там делали прививки и лечили зубы. Сейчас многие из них на замке, потому что не соответствуют лицензионным требованиям. Но это задача решаемая, уверены эксперты. Главный вопрос другой: кто в новых кабинетах будет работать.

— Туристам бояться нечего — В Симферополе изменили график подачи воды. Теперь ее дают в жилые дома и на предприятия с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. В остальных районах Крыма таких проблем с водоснабжением нет и не ожидается.

— Разделяй и властвуй — Сегодня переработчикам не хватает отсортированных и чистых отходов, из-за этого они готовы закупать сырье за рубежом. Что мешает начать массово сортировать мусор в России и извлекать из него выгоду? "РГ" узнала, какие регионы готовы поделиться опытом в обращении с отходами.

— Землякам везде учет — Закон, расширяющий права иностранцев — собственников российской недвижимости, вступил в силу с 7 сентября. Теперь они вправе регистрировать в собственных квартирах мигрантов, в первую очередь, родственников.

— Киоск на двоих — Бывшие супруги решили поделить имущество, в том числе малый бизнес жены. Местные суды сказали, что надо присудить мужу компенсацию. Однако Верховный суд с этим не согласился и объяснил, как надо было решать этот спор правильно.

— Для области и страны — Обратить особое внимание на рост несанкционированных свалок призвал президент Владимир Путин на видеоконференции с врио главы Калужской области Владиславом Шапшой. Глава государства также обещал помочь калужским властям с обеспечением жильем детей-сирот.

— История двора и улицы — В Москве наградили грантами 96 лучших школьных и сельских музеев. "Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории", — отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

— Тест на доверие — В единый день голосования общественные наблюдатели будут работать не только на обычных избирательных участках, но и там, где выборы пройдут с использованием цифровых технологий.

— Давление подскочило — Биржевой курс евро в понедельник превышал на максимуме 90 рублей. Это случилось впервые с февраля 2016 года. Рубль подкосили нефть и геополитика, но даже небольшое улучшение в обеих сферах способно сбить курс евро.

— Казарменное положение — Кассационный военный суд дал подробные разъяснения по квартирному вопросу для военнослужащих. В частности, у них нет возможности отказаться от предоставленной комнаты в общежитии. А вот средства военной ипотеки не сгорают, если военный ушел из армии, а потом вернулся.

— Все ботинки — левые — Мобильные группы Федеральной таможенной службы выявили без маркировки 72,7 тонн обуви, 0,7 тонны пришлось на табачную продукцию и еще 0,08 тонны — на лекарственные препараты. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ФТС.

— Зачет автоматом — Минфин предложил распространить институт "единого налогового платежа" на организации и индивидуальных предпринимателей. Бизнес сможет уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платежным поручением без уточнения вида платежа.

— Вход в кабинет — Социальные лифты должны работать во всех сферах, причем не по звонку, а исходя из компетенций человека. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России". Он подчеркнул, что именно по такому принципу формировалось и действующее правительство.

— Оклады выйдут в плюс — Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы на 3 процента. Распоряжение правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вырастут зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

— Перехожу на прием — Вынужденная изоляция в период пандемии коронавируса подстегнула развитие рынка телемедицины, который стал одним из самых перспективных сегментов для инвестирования. Среднегодовой темп прироста в ближайшие пять лет составит около 116%.

— В рабочем порядке — Почти 3000 студентов и школьников в возрасте от 10 до 22 лет примут участие в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Впервые соревнование проходит в очно-дистанционном формате, что позволило в два раза увеличить число соревнующихся.

— Узор не тот — Юлии Котковой из Пензы пришлось явиться в суд и выплатить штраф за безобидное селфи в носках. Снимок привлек внимание правоохранителей: им не понравился узор — сотрудники наркоконтроля разглядели, что он очень похож на изображение канабиса.

— Новая экономика Восточной Сибири — В Иркутской области началась подготовка к третьему этапу масштабного газового проекта, который реализует крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири — Иркутская нефтяная компания (ИНК).

— Исключите слабое место — В этом году рекомендованы три вакцинации, сообщил "РГ" директор Иркутского противочумного института Сергей Балахонов. От гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции. Ученый объяснил, насколько все они важны.

— Рекордная прививка — В этом году за счет федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны, и это рекорд за всю историю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, который организует ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Так хотелось за рубеж — Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего адвоката одной из адвокатских палат столицы Александра Маслова.

— Пузырь, который не лопнет — Американцам удалось создать рынок акций, притягивающий деньги всего мира, отмечает экономист Яков Миркин. О том, стоит ли ждать, что этот биржевой пузырь лопнет, и есть ли в нем какая-то польза, он рассуждает в своей колонке для "РГ".

— Сигареты в томате — ФСБ пресекла крупный канал контрабанды сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов под видом томатной пасты. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 млн. рублей. Задержан непосредственный организатор контрабанды.

— Американский трампбай — В конце сентября должны начаться теледебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена, которые примут участие в выборах президента США-2020. Однако словесная дуэль двух претендентов на пост главы Белого дома на следующие четыре года впервые за 60 лет может не состояться.

— Будущее сулит развитие — Очаги террористов на территории Сирии будут полностью ликвидированы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который посетил Дамаск 7-8 сентября. А главной задачей теперь, отметил министр, становится социально-экономическое восстановление Сирии.

— Чарльз купил дом в селе — Принц Чарльз — не только наследник британского престола, но и потомок румынского князя Влада Цепеша Дракулы, жившего в XV веке. Неудивительно, что сын королевы Елизаветы II купил себе дом в селе Вискри на западе Румынии.

— На связь не выходила — В понедельник ряд белорусских СМИ сообщили о задержании неизвестными члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

— В погоне за дозой — Пока ни одна из ведущих зарубежных фармацевтических компаний не представила миру готовую вакцину от коронавируса. Но страны Евросоюза уже заключают контракты на поставку заветных прививок. Сколько будет стоить инъекция, известно лишь в общих чертах.

— Из Берлина слышится… молчание — Еще 27 августа Генеральная прокуратура РФ обратилась в органы юстиции Германии с запросом о помощи в рамках проводимой следователями проверки по факту госпитализации Алексея Навального, который в настоящее время проходит лечение в клинике Charite в столице ФРГ.

— СБУ арестовала учительницу — Арест учительницы, которую Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене, назван независимыми юристами и наблюдателями грубым нарушением гражданских прав и свобод.

— Украденная страховка — Верховный суд рассмотрел дело автовладельца, который два года пытался получить выплату от страховой компании по поддельному полису. По данным фирмы, договор с этим водителем не заключался, а бланк ранее был украден.

— Долги подождут — Судебные приставы начали применять послабления для должников, введенные минувшим летом из-за коронавируса. Социально незащищенным гражданам будут предоставляться рассрочки по долгам до двух лет.

— Эй вы, там, за стеной! — Житель Екатеринбурга добился через суд запрета соседям сдавать посуточно квартиру. Слишком часто веселые компании устраивали шум за стенкой. Квартира сдавалась официально, так что с этой стороны предъявить претензии было невозможно.

— Посидит с новым соседом — Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала продление ему ареста. "Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда о продлении срока заключения под стражу моему доверителю", — сообщил адвокат Борис Кожемякин.

— Раз числишься — плати сполна — В Новосибирске родителей обязали платить за услуги детсада, даже если ребенок фактически отсутствовал в группе. Мамы и папы выступили против такого новшества, усмотрев в нем признаки незаконного обогащения.

— Код в помощь — Московский метрополитен запустил квест по станциям, открытым 85 лет назад. Заглянуть в прошлое и разгадать тайны подземки могут все желающие. Для импровизированного путешествия понадобится лишь смартфон с выходом в интернет.

— Пленники Ачишхо — Более 12 часов длилась спасательная операция по поиску пропавших в горах Сочи туристов из Твери, среди которых находились восемь детей. Их успешно эвакуировали со склона горы Ачишхо. После медики оказали туристам психологическую поддержку.

— Точное попадание — Исследование "Мировые города: эффективность мер экономической политики в период коронакризиса" провели специалисты Института государственного и муниципального управления и факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

— "Коперник" ошибся — Жители Кстовского района Нижегородской области массово пожаловались на специфическую работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Дорожные комплексы "выписывали" штрафы за нарушения скорости даже владельцам припаркованных автомобилей.

— Ошибки.net — ЕГЭ по русскому в следующем году практически не изменится. Среди нововведений — дополнительный балл за сочинение и обновленная формулировка девятого задания. Проекты демоверсий уже опубликованы.

— Поговорим, "Варвара"?— На Дальнем Востоке создали тренажер VARVARA для интерактивного изучения английского языка. Одно из главных преимуществ — эффект присутствия. По мнению разработчиков, VR-моделирование различных ситуаций поможет преодолеть языковой барьер.

— Зачет онлайн — Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков совместно с главой Россотрудничества Евгением Примаковым провели совещание с ректорами российских вузов, где обсудили их готовность к работе с иностранными студентами в условиях борьбы с коронавирусом.

— Парты на дому — Сразу несколько французских школ были вынуждены вернуть ограничительные меры после того, как у некоторых школьников и учителей был выявлен коронавирус. Например, в Лионе на домашнее обучение перевели девять классов в пяти школах.

— И днем, и ночью над Памиром — Новейшие вертолеты на базе Ми-8, способные летать в горах на малых высотах, поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. Авиационная группа этой известной базы получила на вооружение два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1.

— Взлет над Чехией — Россия проведет наблюдательный полет над Чехией в рамках Открытого неба. Это будет четвертый полет российских инспекторов над Европой после нескольких месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

— "Пояс и путь" выработал иммунитет — 7 сентября китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" отмечает седьмой день рождения. Она получила международное признание и доказала свою жизнеспособность. В особенности — высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Мал препарат, да дорог: стоимость ибупрофена выросла на 7% — Средняя цена за упаковку ибупрофена за год выросла на 7% — до 86 рублей, сообщили "Известиям" в аналитической компании DSM Group. Также подорожали флуконазол и метформин. Все три препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), предельные цены на которые устанавливает Минздрав.

— Талант расправил плечи: в РФ отобрали новые управленческие кадры — Прошедший в подмосковном Солнечногорске конкурс "Лидеры России" способствует качественному улучшению управленческой системы страны, вовлекая активные, неравнодушные и талантливые кадры. Об этом "Известиям" рассказали эксперты, комментируя финал конкурса.

— Кризис-климат: бизнес отметил улучшение деловой среды в августе — Состояние делового климата в августе улучшилось. Сводный индекс Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вырос до 44,3 пункта, хотя в апреле — в разгар пандемии — он составлял 34,6 пункта. Об этом говорится в исследовании РСПП, с которым ознакомились "Известия".

— Прилив силы: до конца года Су-30СМ2 взлетит с новым двигателем — "Супер-Сухому" разрешили взлет. До конца года в воздух поднимется модификация истребителя Су-30СМ2. Его оснастили двигателем с изменяемым ветром тяги АЛ-41Ф-1С. Обновлена также авионика, оптика, радар и системы наблюдения.

— Статус свободен: кабмин отказался от 25 млн занятых в МСП к 2024 году — Правительство понизило планку по главному целевому показателю нацпроекта МСП — количеству занятых в малом и среднем бизнесе. К 2024 году их число должно достигнуть 23,5 млн человек, то есть на 1,5 млн меньше, чем планировалось изначально.

— Птица дальнего полета: создание единой авиакомпании ДФО под угрозой срыва — Дальневосточные регионы выступили против создания единой авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — такой перевозчик должен был, по идее федеральных властей, появиться на базе "Авроры" (входит в группу "Аэрофлот").

— Поток осознания: в бундестаге считают опасным отказываться от СП-2 — Связать проект "Северный поток – 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального — значит поддаться угрозам со стороны США и нанести ущерб собственной экономике. Об этом "Известиям" заявил депутат бундестага от правящей коалиции ФРГ ХДС/ХСС Манфред Грунд, отметив, что на канцлера Ангелу Меркель сейчас оказывается давление.

— Минское зеркало: Белоруссия не исключила санкции против руководства ЕС — Минск может ввести санкции против лидеров ЕС в ответ на ограничительные меры в отношении Александра Лукашенко, реакция на шаги Евросоюза будет подготовлена в ближайшие дни. Об этом "Известиям" заявили в палате представителей Белоруссии.

— Суда не надо: на АЗС запретят продажу неавтомобильного топлива — В России намерены запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на АЗС, в том числе судовым и печным. Минпромторг при участии Росстандарта разработал проект постановления правительства, разрешающий c 1 января 2021 года продажу на АЗС только автомобильного бензина и дизельного топлива. "Известия" ознакомились с документом.

— Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19 — Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Старый функционал в новом составе — Функционал Госсовета с большой долей вероятности останется неизменным, но возможно расширение состава этого органа, получившего теперь конституционный статус. Такой сценарий обсуждается в Кремле.

— Бюджет перешел на резервы — Минфин в августе 2020 года распечатал фонд национального благосостояния дефицита федерального бюджета впервые за 2,5 года. ₽3,6 млрд пошли на финансирование. Всего за год может быть потрачено ₽300–450 млрд из ФНБ, говорят эксперты.

— На рубле сказалась искусственная кома — и отравление оппозиционного политика Алексея Навального оказывают ключевое влияние на курс рубля в последнее время, без них курс валюты был бы крепче, чем сейчас, сходятся во мнении опрошенные РБК аналитики.

— Компромисс на почве США — Сербия и Косов, конфликтовавшие много лет, договорились о реализации серии взаимосвязанных инициатив. Что их соглашение, достигнутое при посредничестве США, означает для Балкан и России — в материале РБК.

— Рынок рыбака видит издалека — Правительственная комиссия в сентябре рассмотрит вопрос о праве рыбаков-любителей продавать улов. О проведении такого эксперимента просят четыре региона, в том числе и Мурманская область. Против выступают ФСБ, МВД, Россельхознадзор.

— "Россия" прирастает долгами Utair — Банк "Россия" продолжил наращивать свою долю в синдикате кредиторов Utair и выкупил долги перевозчика у всех частных банков, в том числе у МТС Банка, требовавшего обанкротить авиакомпанию.

— Домашнее против международного — Пандемия дала новый импульс онлайн-образованию. Но кому достанется глобальный рынок — крупным интернет-платформам из США или местным компаниям Европы, Китая, Индии и других стран, хорошо знающим свои рынки?

— Ухабы у хаба — Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов поставил под сомнение успех планов авиаперевозчика Red Wings создать транзитный хаб в Екатеринбурге для полетов в регионы. Этот аэропорт — базовый для "Уральских авиалиний".