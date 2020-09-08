ТОКИО, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство Японии ухудшило прогноз по ВВП за апрель-июнь этого года до минус 7,9%, что в пересчете на год дает падение показателя 28,1%, сообщило агентство Киодо.

Предварительный прогноз указывал на падение в годовом исчислении 27,8%. Падение личного потребления, которое составляет около половины ВВП, сократилось на 7,9%. Это связано с объявленным в апреле режимом чрезвычайной ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Экспорт сократился на 18,5%, импорт на 0,5%

В то же время министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура заявил на пресс-конференции во вторник, что "если тенденция сокращения заболеваний станет очевидной, потребление возрастет".