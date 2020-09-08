МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пермская компания "Промобот" в 2020 году планирует оборудовать более 150 российских и ряд американских школ терминалами с технологией бесконтактного измерения температуры тела, сообщил РИА Новости директор по развитию "Промобот" Олег Кивокурцев.

Терминалы "Термоконтроль" работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса.

"Мы видим, насколько остро встает проблема быстрого и безопасного измерения температуры на входах в школы. Поэтому мы предлагаем решение, которое помогает избавиться от получасовых очередей — терминал "Промобот Термоконтроль". Сейчас наши станции установлены в школах в Москве, Перми, Сургуте и Ангарске. Тестовый период проходит еще в десятке школ. До конца года мы планируем оборудовать более 150 российских школ в Москве и области, Пермском крае, ХМАО, Тюменской области и других регионах", — рассказал Кивокурцев.

Помимо этого компания намерена оборудовать такими терминалами ряд американских школ. "Уже сейчас в школах США работает порядка 60 терминалов — в городах Филадельфия и Нью-Йорк, штатах Вирджиния и Мэриленд. В 2020 году в штаты планируется поставить в общей сложности не меньше 200 станций для школ", — добавил собеседник агентства.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.