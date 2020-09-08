МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В понедельник, 7 сентября, курс доллара на торгах Мосбиржи повышался до 76,24 руб., достигнув максимальных значений с апреля, европейская валюта впервые с февраля 2016 года преодолела отметку 90 рублей. Аналитики, опрошенные РБК, считают, что ключевое влияние на курс рубля в последнее время оказывают события в Белоруссии, санкционные риски и отравление Алексея Навального.

"Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 рубля за доллар", полагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

По мнению главного экономиста Альфа-банка, если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 руб. за доллар.

"Наш прогноз по доллару на конец 2020 года — 68 руб. с учетом динамики цен на нефть, ожиданий по ставкам американской ФРС и ЕЦБ", отметил главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский.