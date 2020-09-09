9 сентября. (Dow Jones). Цены на нефть во вторник упали до более чем двухмесячного минимума. Давление на них оказало остановившееся восстановление спроса, которое вынудило Саудовскую Аравию снизить отпускные цены на экспортируемую из королевства нефть.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 7,6%, до 36,76 доллара за баррель. Контракты на сорт Brent подешевели на 5,3%, до 39,78 доллара за баррель. Рынки США были закрыты в понедельник. Во вторник котировки WTI демонстрируют снижение, их динамика схожа с динамикой цен на сорт Brent в понедельник.

Рекордные объемы китайского импорта сырой нефти, возвращение автомобилей на дороги США и значительное сокращение добычи ранее способствовали восстановлению цен после весеннего падения. Тем не менее закупки китайскими компаниями замедляются с середины июля, а восстановление спроса на бензин в США прервалось. В то же время ОПЕК наращивает объемы добычи. Все эти факторы оказывают давление на цены.

"Сейчас участники рынка спустились с небес на землю", — отметил Юджин Вайнберг из Commerzbank. "Проблема в том, что рост спроса на бензин в США не продолжился", — добавил эксперт.

Технические данные США указывают на то, что сейчас спрос на бензин в США примерно на 8-10% ниже уровня годичной давности. При этом спрос перестал восстанавливаться. В то же время мощности для хранения сырой нефти на китайских НПЗ близки к исчерпанию после масштабных закупок дешевой нефти в период с мая до конца июля, уточнил Вайнберг.

Объемы китайского импорта нефти упали на 7,4% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, составив 47,48 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Australia & New Zealand Banking Group. Сокращение импорта КНР также ожидается в сентябре и октябре, считает Хельге Мартинсен из DNB Markets.

Компания Saudi Aramco на выходных снизила официальные отпускные цены на большинство сортов нефти для США, Азии и Северо-Западной Европы. По словам аналитиков, это решение сигнализирует о том, что Саудовская Аравия, на которую в 2019 году пришлось почти 10% от мировой нефтедобычи, стремится стимулировать рост спроса на ее нефть.

Давление на цены в ближайшие месяцы может только усилиться, отмечают трейдеры и аналитики. ОПЕК и ее союзники могут ослабить меры по ограничению предложения, принятые этой весной.

Запланированное смягчение ограничений добычи ОПЕК+ приведет к увеличению мирового предложения нефти, а снижение цен говорит о том, что картель и его союзники должны еще больше сократить производство нефти, подчеркнул Эдвард Маршалл, трейдер на рынке сырьевых товаров из Global Risk Management. "По-настоящему позитивных факторов на рынке нефти сейчас нет", — добавил он.

Другая проблема на рынке нефти: низкая прибыль НПЗ, из-за чего они закупают меньше нефти, которую затем перерабатывают в более дорогие нефтепродукты. Спрэд между ценами на бензин и нефть WTI, являющийся показателем прибыльности переработки нефти, в этом месяце упал на 8% до 9,46 доллара за баррель.

"COVID-19 полностью уничтожил менее эффективные НПЗ, сейчас у них отрицательная маржа, поэтому они совсем не могут работать", — отметил Бьярне Шильдроп из SEB Markets. "Сейчас многие НПЗ покидают рынок, и есть огромные невостребованные мощности", — добавил эксперт.

— Автор Joe Wallace, joe.wallace @ wsj.com; Перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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