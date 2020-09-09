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КОММЕРСАНТ

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— Утро вечера задержнее — После серии обысков в Минэнерго и его структурах, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по делу об особо крупном мошенничестве, был задержан замминистра Анатолий Тихонов. Претензии следствия касаются одного из проектов ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА), которое он возглавлял до назначения замминистра, связанного с разработкой государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), где были выявлены многомиллионные хищения.

— Диета с отсрочкой на год — Накануне внесения в правительство проекта бюджета на 2021–2023 годы предполагается, что "бюджетная консолидация", реализуемая в нем Минфином, будет быстрой и относительно мягкой. Сокращение расходов в реальном выражении ждет бюджет лишь в 2022 году, номинально они должны немного вырасти.

— Там ликвидно будет — Как стало известно "Ъ", бизнесу удалось избежать создания специальной госкорпорации для управления ликвидационными фондами — Минприроды отказалось от этой идеи. Тем не менее министерство по-прежнему настаивает на введении постоянных платежей, которые гарантировали бы ликвидацию опасных производственных объектов после их вывода из эксплуатации. Бизнес, по данным "Ъ", оценивает потенциальный негативный эффект от этих сборов на инвестиции в 330 млрд руб. в год.

— К хакерам подоспели менеджеры — На фоне участившихся в пандемию мошеннических атак на средства граждан банки все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Клиенты Сбербанка, в частности, жалуются на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную. В ЦБ говорят о недобросовестности такой практики, в банке подчеркивают добровольность страховки, не отрицая, впрочем, случаев злоупотреблений со стороны сотрудников.

— "Регуляторную гильотину" вносят в календарь — После срабатывания "регуляторной гильотины" работа ведомств по снижению административной нагрузки на бизнес за счет пересмотра и отмены обязательных требований не прекратится. С 2021 года Минэкономики предлагает регуляторам ежегодно оценивать требования к бизнесу на предмет их эффективности. Принимать решение о пролонгации или отмене обязательных требований предстоит правительственной комиссии по административной реформе — после анализа их применения и реального влияния на экономику.

— Деньги вперед — Минфин предлагает распространить доступный сейчас физлицам механизм единого налогового платежа на организации и на индивидуальных предпринимателей. В министерстве и в налоговой службе уверены, что это добавит удобства при уплате налогов и сократит трансакционные издержки бизнеса. Эксперты отмечают, что у физлиц опция заплатить все налоги единым авансом особым спросом не пользовалась, однако признают, что такой механизм может помочь бизнесу избегать ситуации возникновения технической недоимки — когда при переплате по одному налогу и недоплате по другому счета блокируются даже из-за сравнительно небольших сумм задолженности.

— Восстановятся, но не все — Обновленный мировой макропрогноз рейтингового агентства Fitch предполагает, что уже в 2021 году глобальный рост в целом компенсирует спад из-за эпидемии COVID-19. Однако дьявол в деталях: несмотря на улучшение общих оценок на фоне более быстрого восстановления экономик от кризиса, ВВП США и РФ в 2021 году последствий спада полностью не преодолеют — рассчитывать на это может только КНР. Оценки же динамики Европы и развивающихся стран, напротив, ухудшены — из-за уточнения данных о спаде во втором квартале.

— И удалилась в сторону горя — 8 сентября в Белоруссии искали Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Двоих нашли. Ее нет. Специальный корреспондент "Ъ" услышал рассказ двух этих молодых людей, как Мария Колесникова становилась героем, — и хотел бы понять, кто теперь они сами. А на Комаровском рынке Минска всем уже понятно все.

— Михаилу Ефремову предложена роль заключенного — Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу, которое в последнее время находилось в центре общественного внимания. Актер Михаил Ефремов был признан виновником ДТП, в результате которого погиб человек, и получил восемь лет колонии общего режима. Он уже находится в столичном СИЗО №5, где помещен в карантин. Суд признал недостоверными показания свидетелей со стороны защиты, и не исключено, что по этому поводу будет проведено отдельное разбирательство.

— Сергея Лаврова записали в знатоки Кипра — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Кипр с юбилейным визитом, посвященным 60-летию дипломатических отношений. Но темы, которые он обсуждал с руководством страны, праздничному настроению не способствовали. Визит совпал с кризисом в Восточном Средиземноморье с участием близких партнеров РФ: Турции с одной стороны и Греции и Кипра — с другой. Проведя переговоры, глава МИД Кипра Никос Христодулидис назвал Сергея Лаврова "глубочайшим знатоком проблемы".

— С голосованием шутки плохи — Общественная палата (ОП) РФ намерена сохранить за собой роль координатора наблюдателей, которую она играла на летнем плебисците по конституционным поправкам: за неделю до единого дня голосования она провела семинар по обучению наблюдателей от политических партий и общественных организаций. Представителей ОП беспокоят не столько возможные фальсификации, сколько провокации и фейки с целью скомпрометировать российскую избирательную систему.

— Для IT нашли стратегическое направление — "Ростех" предложил направить 180 млрд руб., включая 120 млрд руб. бюджетных средств, на создание отечественной электронно-компонентной базы (ЭКБ) и программного обеспечения (ПО) для стратегических отраслей, включая оборонную, нефтегазовую и банковскую. Сегодня они полностью зависят от оборудования и софта зарубежных поставщиков и слишком уязвимы перед хакерскими атаками, объясняют в госкорпорации. Но закрытая разработка такой базы сделает ее неконкурентной по качеству, предупреждают эксперты.

— Улов не выдержит флота — Российские рыбопромышленники могут столкнуться с нехваткой наиболее ценных ресурсов уже в 2025 году. По прогнозам Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО), сокращение популяции, увеличение мощностей флота и расточительный характер промысла грозят снижением общего допустимого улова (ОДУ) краба и минтая в несколько раз. Участники рынка опасения ученых разделяют лишь частично, но допускают, что ситуация может привести к ухудшению финансового состояния отрасли.

— Лом без границ — Как выяснил "Ъ", инициатива ограничить экспорт лома черных металлов из России не получила поддержку правительства. Так, вице-премьер Юрий Борисов решил не вводить квотирование, но при этом поручил Минпромторгу проработать вопрос о возможных механизмах регулирования рынка лома "в целях безусловного обеспечения потребителей". Трубники подчеркивают, что проблема дефицита лома усугубляется, а цены растут, и рассчитывают на дополнительный анализ ситуации правительством.

— Брокеры расписали налоги — Участники фондового рынка просят Минфин изменить налогообложение части операций для стимулирования развития российского рынка. В частности, предлагается скорректировать нормы по налогообложению валютной переоценки, выровнять налогообложение иностранных инвесторов в российские облигации, а также изменить механизм сальдирования доходов и убытков от инвестиций на рынке. Минфин рассматривает эти идеи, но эксперты полагают, что рассчитывать на существенные смягчения не стоит.

— "Подходы в любом случае придется менять" — "Татэнерго" остается единственной российской энергокомпанией, которой разрешили использовать нелокализованные газовые турбины в проектах модернизации — Заинской ГРЭС и ТЭЦ в Набережных Челнах. Теперь "Татэнерго" просит разрешить проекту в Набережных Челнах участвовать в отборе с теми же льготами, что получают энергоблоки на экспериментальных российских турбинах. Почему компания выбрала такой подход и как добилась особых условий, "Ъ" рассказал первый замгендиректора "Татэнерго" Айрат Сабирзанов.

— Микрозаймы вышли на плато — Рынок микрофинансов по итогам года не сможет показать традиционного роста. Хотя компании и возлагают большие надежды по выдачам на четвертый квартал, поскольку платежеспособность их клиентов восстанавливается, это не позволит им в полной мере нивелировать потери периода пандемии. Эксперты полагают, что лишь в следующем году микрофинансовые организации (МФО) смогут вернуться к положительной динамике по выдачам и портфелю.

— К микросхемам припаялся иск — Связанное с экс-министром связи Леонидом Рейманом АО "Ангстрем" оспаривает в суде передачу госкорпорации ВЭБ.РФ банкротящегося зеленоградского завода микроэлектроники "Ангстрем-Т". ВЭБ.РФ получил его за 1 руб. почти два года назад, после того как завод не смог обслуживать кредитную линию на 815 млн евро. Но теперь понятно, что госкорпорации еще предстоит побороться за проблемный актив.

— Россия пакует лекарства — На российский фармацевтический рынок может выйти новый игрок — шведская Sobi Pharm, производящая лекарства для лечения орфанных заболеваний. Компания уже получила регистрационные удостоверение на препарат "Элоктейт", применяемый в лечении гемофилии, и намерена локализовать его производство в РФ. Лекарства такого рода закупаются государством: только в 2019 году на это власти потратили почти 4 млрд руб.

— Турагенты отправились на отдых — Из-за кризиса в сегменте выездного туризма в городах-миллионниках за год на 5% сократилось количество офлайн-турагентств. Но реальные потери в итоге могут достигнуть 30-40%, уверены участники рынка. Восстановление бизнеса начнется после того, как у россиян опять появится возможность путешествовать в страны, которые до сих пор закрыты для посещения. Пока лучше себя чувствуют региональные турфирмы, организующие отдых внутри страны, но уже в следующем году они столкнутся с сокращением спроса.

— Jinga отзвонилась в суде — Бывший дистрибутор китайского Xiaomi и отечественного бренда смартфонов Jinga Retentiva признан банкротом. Компания, проблемы которой усугубились в прошлом году на фоне уголовного дела о неуплате платежей при импорте смартфонов, оставила долги более чем на 1,6 млрд руб. перед банком "Открытие" и другими кредиторами и партнерами. В Xiaomi заблаговременно перенаправили поставки в Россию через других поставщиков.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Школьники уступают классы избирателям — Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что, поскольку выборы теперь проводятся в течение нескольких дней, лучше перенести единый день голосования на время весенних каникул. Она предложила в будущем проводить выборы в апреле, установив на это время единую неделю каникул для всех школьников. Второй вариант, по ее словам, убрать избирательные участки из школ, чтобы они не мешали учебе.

— Разработчики инженерного ПО опасаются конкуренции со стороны "Росатома" — Назначение подведомственного "Росатому" Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) единственным поставщиком систем суперкомпьютерного моделирования для ведомств и госкомпаний крайне отрицательно скажется на российской софтверной отрасли.

— Военный историк-любитель Андрей Жуков приговорен к 12,5 года лишения свободы — Московский городской суд приговорил 8 сентября к 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима капитана Вооруженных сил России в запасе и военного историка Андрея Жукова, признав его виновным в государственной измене.

— ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов — Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.

— Правительство обеспечит легпрому льготный лизинг — Предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Льготой смогут воспользоваться компании, реализующие инвестиционные проекты по модернизации производства.

— Конкурс на строительство в России солнечных электростанций предложили отложить — Ассоциация предприятий солнечной энергетики (АПСЭ), объединяющая крупнейших производителей и эксплуатантов оборудования для солнечных электростанций (СЭС), добивается ужесточения требований по локализации оборудования в рамках программы поддержки зеленой генерации в России. Письмо с просьбой об этом она направила в августе вице-премьеру Юрию Борисову. Копия документа есть у "Ведомостей", его отправку подтвердили в ассоциации.

— Единственный производитель вертолетных двигателей на треть нарастил мощности — "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех") завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%.

— Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК — Правительство вернулось к обсуждению возможных параметров проекта по строительству в Находке (Приморский край) крупного нефтехимического комплекса по выпуску бензина, дизеля и нефтехимической продукции. Об этом рассказали "Ведомостям" три источника, знакомых с обсуждением. В аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова подтвердили это.

— Продавцы на Ozon близки к "Открытию" — Ozon расширил программу кредитования продавцов. Теперь они, помимо займов от микрофинансовых компаний, могут получить экспресс-кредит от банка "Открытие" — до 10 млн руб. с процентной ставкой от 9,5% годовых на срок до двух лет. Залогом по кредиту станут товары, находящиеся на складах Ozon.

— Производитель бутилированной воды Nongfu Spring провел рекордное IPO — Китайский производитель бутилированной воды и напитков Nongfu Spring ("Источник Нунфу", или "Фермерский источник") 8 сентября провел первичное размещение акций на Гонконгской бирже. Аналитики назвали это IPO одним из самых успешных за всю историю биржи: спрос на ценные бумаги компании среди розничных инвесторов превышал предложение более чем в 1000 раз, а среди институциональных — в 60 раз.

— General Motors получила 11% акций производителя электрогрузовиков Nikola — По условиям объявленной 8 сентября сделки между GM и Nikola последняя передает первой пакет своих акций на сумму в $2 млрд (для этого будет проведена допэмиссия) и право назначать одного члена своего совета директоров, а взамен получает доступ к комплектующим (в том числе батареям и топливным элементам) и производственным мощностям GM для проектирования и выпуска своей модели электропикапа Badger.

— Нет длинных денег — нет роста — Длинные деньги используются в течение трех и более лет — главным образом на инвестиции в основной и человеческий капитал. На длинных деньгах базируется рыночный механизм социально-экономического роста и прежде всего рынок капитала.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Когда ушла вода — Владимир Путин уверен, что все восстановительные работы в Тулуне Иркутской области будут проведены полностью, а прежние ошибки — исправлены. Об этом президент заявил на видеоконференции по ликвидации последствий масштабного паводка.

— Новое лицо Тулуна — Небывалое наводнение не сломило дух жителей Тулуна. Город не просто отстраивается, здесь меняется качество городской среды, уровень благоустройства. Здесь уже построены три многоквартирных дома, а также школа и инфекционное отделение городской больницы.

— Просто капайте — Ученые работают над детской вакциной от коронавирусной инфекции. Она будет щадящей и по дозировке, и по форме введения. Скорее всего, это будут капли в нос, рассказали в НИЦ Гамалеи. При этом врачи предупредили, что в этом году прививок у детей точно не будет.

— Проверки без пристрастия — В Генпрокуратуре раскрыли подробности закона, который меняет действия силовиков при расследовании преступлений в сфере бизнеса. Новый межведомственный документ говорит о недопустимости необоснованного вмешательства в гражданско-правовые отношение хозяйствующих субъектов.

— Рабочее подключение — С переходом на удаленный режим работы люди могут терять контроль над собственным рабочим графиком. И если в офисе работодатель может контролировать процесс "прихода и ухода" сотрудника с рабочего места, то на "удаленке" сделать это затруднительно. Кроме того, в офисе люди привыкли к тому, что в случае возникновения каких-либо неполадок всегда можно обратиться за помощью в ИТ-отдел.

— Синдром 31 декабря — Последний день 2021 года может стать выходным, а новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 10 января. Это предусматривает проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом.

— Трамплин для лучших — Владимир Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Он подчеркнул, что кадровое обновление управленческого аппарата должно происходить по способностям, а продвигать по карьерной лестнице надо тех, кто готов "пахать" на благо страны.

— Рекордная прививка — В этом году за счет федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны, и это рекорд за всю историю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, который организует ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Команда "Подъем" — Правительство начало смотреть на посткоронавирусную ситуацию в экономике гораздо оптимистичнее. Так, вполне возможно, что спад ВВП окажется далеко не таким глубоким, как предполагалось. Помогать российской экономике планируется по целому ряду направлений.

— Цена на постном масле — В этом году в России не будет большого урожая подсолнечника из-за засухи на юге и частично в центре России. Не исключено, что этот фактор скажется на цене подсолнечного масла для потребителя: она во многом зависит от цен на глобальном рынке.

— Ценные указания — Правительство сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях ЧС или в случае резкого подорожания. Два постановления правительства об этом подписал Михаил Мишустин.

— Молоко прибежало — Увеличить показатели работы в молокоперерабатывающей промышленности — в том числе такую задачу ставит нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Среди прочего в деятельность хозяйств внедряется культура бережливого производства.

— Путеводные нити — Скидку размером до 50% от цены оборудования, полученного по договору лизинга, смогут получить предприятия легкой промышленности РФ. Максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 млн рублей.

— Клиент выходит в плюс — Требования российских потребителей удовлетворяются в 85 процентах исков. За год суды взыскали в их пользу более 53 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

— Вместе против терроризма — Проведение стратегических учений "Кавказ-2020" и получение войсками новейших тренажеров стали основными темами селекторного совещания, которое прошло в министерстве обороны под руководством Сергея Шойгу.

— "Горячая линия": Что показала первая неделя учебного года — 10 сентября "РГ" проведет "горячую линию" об итогах первых дней учебного года. На вопросы читателей ответит замминистра просвещения РФ Виктор Стефанович Басюк, представители Роспотребнадзора и региональных органов управления образованием.

— Методом исключений — При выводе из России доходов в виде дивидендов и процентов компании будут уплачивать налог в российский бюджет в размере 15 процентов. Дополнительные поступления в казну составят 130-150 млрд рублей ежегодно.

— Сибирь наберется "Сил" — Падение цен на газ в Европе и снижение спроса вынудили "Газпром" искать новые пути экспорта. Так, новое прочтение получил проект "Сила Сибири-2". Если трубу построят, это станет серьезным толчком к развитию регионов, отмечают эксперты.

— Вертолет комфорт-класса — Как стало известно, Казанский вертолетный завод построил и передал военному ведомству уже третий Ми-38Т. В 2017 году минобороны заключило контракт на поставку опытной партии из двух Ми-38Т для проведения совместных с заводчанами летных испытаний. А на форуме "Армия-2020" был подписан контракт на поставку еще двух таких же вертолетов, но повышенной комфортности. Очевидно, военным вертолет понравился.

— Альянс тянет в Арктику — В НАТО заявили о начале учений в Баренцевом море. В арктических маневрах будут задействованы корабли США, Великобритании, Норвегии и самолеты Дании. Основной целью учений заявлена "демонстрация приверженности свободе навигации в регионе".

— Поддержат в моменте — Минкомсвязь планирует к 2024 году перевести в новый формат 300 государственных услуг. Практически все из них (95%) будут оказываться полностью в электронном виде.

— Кто крайний — Поправки в Жилищный кодекс, которые должны ускорить предоставление квартир очередникам и привлечь к строительству жилья для них инвесторов, разработало и представило экспертам на обсуждение НП "ЖКХ Контроль".

— Раскручиваем гайки — Росстандарт планирует совместно с автопроизводителями разработать специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва автомобилей. Это второй этап программы по информированию автовладельцев.

— Дивиденды с возвратом — Минэкономразвития разработало законопроект об урегулировании проблемы "потерянных" акционеров. Новые нормы позволят сократить издержки бизнеса, связанные с направлением корреспонденции и дивидендов.

— Призовой киловатт — Лауреатами премии "Глобальная энергия" этого года стали Карло Руббиа из Италии, Пэйдун Ян из США и Николаос Хатциаргириу из Греции. Церемония объявления победителя состоялась во вторник утром в Калуге в Государственном музее космонавтики имени К.Э. Циолковского.

— Позднее раскаяние — Пресненский суд Москвы за смертельное ДТП приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима и запретил три года водить машину. По гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

— Далее по тексту — В WhatsApp появилось сообщение, которое полностью выводит популярный мессенджер из строя. Проблема актуальна для обеих операционных систем — и iOS, и Android. Об этом сообщил портал WABetainfo.com.

— Проезд — через таможню — Машины, ввезенные в Россию больше чем на год либо приобретенные гражданином России, постоянно в ней проживающим, должны ставиться на учет. Исключение — машины, участвующие в международном движении. Но таковыми считаются только машины, владельцы которых проживают за рубежом. Такие разъяснения дала Госавтоинспекция на своем сайте.

— Дарвин не пройдет — Британские музеи приступили к ревизии экспонатов, чтобы выявить их возможную связь с колониализмом и расизмом. Залы, статуи и другие предметы искусства, которые можно счесть "оскорбительными", будут переименованы или удалены.

— Оперативно и жестко — Генеральный прокурор Игорь Краснов и детский омбудсмен Анна Кузнецова подписали новое соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.

— Мандат по справке — Правительственная комиссия рассмотрела инициативу, вводящую усиленную проверку кандидатов на любые выборные должности. Теперь избирательные комиссии будут получать развернутые справки о том, привлекались ли они к уголовной ответственности.

— Анн крутит педали — Власти Парижа продолжают избавляться от личных автомобилей и автобусов на дорогах. В приоритете — велосипедисты. Для них уже проложены свыше тысячи километров велодорожек, а если судить по намерениям мэрии, этой сетью будет охвачена вся столица Франции.

— Атака на Пентагон — Американским военным не привыкать к упрекам за войны в разных уголках мира, но от собственного главнокомандующего им слышать такого не приходилось. Тем не менее именно в одержимости войнами, да еще и ради обогащения, их публично обвинил президент Дональд Трамп.

— Диета для Альбиона — Британские власти призвали местные точки общепита и производителей еды к 2024 году снизить почти на 20 процентов количество калорий в продуктах, которые способствуют появлению лишнего веса.

— Колесникова находится в Беларуси — Президент Александр Лукашенко держит на контроле ситуацию с тремя якобы "пропавшими" оппозиционерами. Как доложил главе Беларуси глава Госпогранкомитета, двое из них — Антон Родненков, Иван Кравцов — пересекли границу Украины, а Мария Колесникова была задержана в зоне между границами двух стран.

— В школах не поют — Четырнадцатого сентября после шестимесячного перерыва итальянские школьники вновь вернутся за парты. В связи с повышенным риском распространения коронавируса в учебных заведениях впервые будет введен запрет на проведение уроков музыки.

— Очередное удвоение — Китай удвоит национальный ВВП и размеры внутреннего потребления в ближайшее десятилетие, неблагоприятные внешние факторы слабо повлияют на темпы развития. С таким прогнозом выступил старший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао.

— Родился в 1941-м — умер в 1942-м… — Восьмого сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. В этот день город скорбит. Петербуржцы всех возрастов вышли на поминальные чтения, называя погибших поименно. Акция "День памяти жертв блокады" проходит третий год.

— На высокой ноте — Современные инструменты зазвучали в этом году во многих музыкальных школах России, а к 2024 году благодаря нацпроекту "Культура" будут переоснащены 1800 школ. "РГ" побывала в некоторых из них и вживую увидела преобразования.

— Ты неправ, Вася! — Ученик третьего класса больше года издевался над своими одноклассниками и учителями, за что и был отправлен на домашнее обучение. Но в начале нового учебного года проблемный мальчик по имени Вася неожиданно вернулся в класс. И отметил свое возвращение в школу тем, что чуть не задушил своего соседа по парте.

— Грехи отцов… — В Суровикинском районе Волгоградской области пьяный водитель, только что отбывший арест за вождение в нетрезвом виде, сбил собственную дочь и скрылся с места происшествия.

— Вспышка в мэрии — Сотрудники правительства Магаданской области и мэрии Магадана, а также некоторых ведомств перешли на дистанционный режим работы из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом.

— Без волокиты — В Ростовской области начались выплаты пострадавшим от лесных и ландшафтных пожаров. Единовременную материальную помощь 10 тысяч рублей на человека начали получать все пострадавшие от разгула огненной стихии — 45 жителей Каменского и Красносулинского районов.

— Игра диктует погоду — Облачный гейминг набирает популярность: новые технологии позволяют играть в сложные игры прямо с телефона или планшета. Однако если в ближайшие 10 лет большинство геймеров перейдут в "облако", это приведет к увеличению углеродных выбросов на 30%, отмечают ученые.

— К взлету не готов — Технологический стартап из Японии SkyDrive, который принадлежит автомобильному гиганту Toyota, провел первый испытательный полет аэромобиля SD-03 с человеком на борту. Летающий автомобиль, оснащенный аккумуляторной батареей и четырьмя парами винтов, поднялся в воздух и пролетел на высоте двух метров над землей в течение пяти минут.

— Ферме поправят цифру — Отечественный рынок цифровых технологий в АПК уже сейчас минсельхоз оценивает в 360 млрд рублей, а к 2026 году он должен вырасти в пять раз. Для этого государство сосредоточится на трех ключевых направлениях в развитии цифровизации агросектора. Об этом рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко.

— Время покажут — "Умные" часы сегодня максимально похожи на обычные. Это ярко демонстрируют новые Samsung Galaxy Watch3. Цена на новинку в России — 29 990 рублей.

— Беспилотный патруль — Между Москвой и Тулой безопасность дорожного движения начнут патрулировать беспилотники. Для этого беспилотники применяются впервые. Полномасштабное тестирование системы воздушного мониторинга запустила госкомпания "Автодор".

— Жизнь после тюрьмы — В России более половины заключенных имеют несколько судимостей. Нередко повторное преступление становится следствием социальной дезадаптации человека. Способ решить проблему — реабилитация осужденных. О том, в чем она состоит, "РГ" поговорила с социологом Ксенией Руновой.

— Плутоний ей друг — Кристина Квашнина не просто физик, она теоретик-экспериментатор. Возглавляет научную группу в расположенном в Гренобле исследовательском центре, где 19 стран построили самый мощный в Европе электронный синхротрон. А недавно Кристина стала одним из победителей последнего конкурса мегагрантов, который проводится в рамках национального проекта "Наука".

— 20 лет без права отказа — Сегодня атомную батарейку можно купить онлайн. За эту экзотику, произведенную в США, нужно отдать 1000 долларов. Китайская обойдется дешевле. "РГ" выяснила, зачем нужны столь дорогие "игрушки" и чем российская батарейка превосходит зарубежные аналоги.

— Робот сможет рассуждать — Ученые во всем мире пытаются создать искусственный интеллект (ИИ), похожий на человеческий мозг, но обладающий большей скоростью обработки информации. Серьезный шаг сделали ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) совместно с зарубежными коллегами. Они построили модель, имитирующую работу нейронов в гиппокампе — части мозга, которая отвечает, в частности, за память и ориентацию в пространстве.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Спектакль окончен — Михаил Ефремов сможет претендовать на УДО через три года, считают юристы. Строгость приговора представители потерпевшей стороны считают следствием неправильной линии защиты, а независимые эксперты — результатом шоу, которое разыграли адвокаты. Вопрос о том, в какую колонию отправят Михаила Ефремова, пока не рассматривается — защита актёра будет подавать апелляцию, и как минимум три месяца он проведёт в СИЗО.

— Взяли под козырёк — Новые СанПиНы, разработанные Роспотребнадзором, могут "изгнать" аптеки из жилых домов. Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом. Причем организовать ее под окнами квартир по законодательству нельзя. Минэкономразвития сочло это требование избыточным, сказано в отзыве ведомства (документ есть у "Известий").

— Белорусское предупреждение — Отношения с государствами, которые поддерживают белорусские протесты, могут быть подвергнуты пересмотру, заявили "Известиям" в парламенте республики. Там добавили, что в любом случае не оставят недружественные действия без ответа. 8 сентября президент Белоруссии заявил, что за митингами в стране стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии.

— Отход от нормы — Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble, Heineken и ряд других международных компаний уличили в нарушении экологических норм в РФ. Речь идёт об уклонении от выплат экосбора, также компании не предоставляли отчётность о выпущенной продукции — будущих отходах. Такую информацию Росприроднадзор направил депутату Николаю Валуеву по его запросу. Тот, в свою очередь, обратился в Генпрокуратуру. С копией документа ознакомились "Известия". Росприроднадзор уже готовит ответ для надзорного ведомства.

— Паводки найдутся — Город Тулун, принявший на себя в 2019 году основной удар паводков в Иркутской области, по-прежнему нуждается в поддержке, однако полностью возродить его будет сложно из-за экономических причин. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" эксперты, комментируя итоги видеосовещания о ликвидации последствий подтоплений в регионе, которое 8 сентября провёл Владимир Путин. В субъекте активно продвигается строительство специальных дамб от паводков.

— Парламентское выражение — На должности глав регионов в ходе единого дня голосования (ЕДГ) претендуют представители 15 партий. Об этом "Известиям" сообщили в прессслужбе Центризбиркома. Там добавили, что 11 объединений — непарламентские. Представители малых партий признались "Известиям", что сами не надеются на успех на выборах, а участвуют для того, чтобы влиться в избирательный процесс и презентовать свою программу.

— "Мы вытягивали пациентов с 90-процентным поражением легких" — За время самоизоляции смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, но возросло число пациентов с аритмией, рассказал в интервью "Известиям" генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии", академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

— Вложить в "корзину" — До конца 2020 года в России появится платформа для удаленного получения финансовых услуг и сравнения их стоимости — так называемый маркетплейс, заявили "Известиям" в Банке России. Вклады, которые будут доступны на первом этапе, россияне смогут оформить на сайтах-агрегаторах, таких как "Банки.ру" или "Сравни.ру". Более 10 банков-партнеров уже ведут работу над подключением к платформе. Среди них — Газпромбанк, "Зенит" и "Дом.РФ", узнали "Известия".

— Трудовой случай — Чтобы оживить рынок страхования от потери работы, просевший за время коронакризиса, бизнес подготовил новые продукты. Теперь в России можно будет защититься от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока. Об этом "Известиям" рассказали в крупнейших страховых компаниях.

— Заигрались на понижение — Цены на нефть марки Brent могут в дальнейшем снизиться до $35-37 за баррель. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" аналитики после того, как стоимость чёрного золота 8 сентября опустилась ниже $40 впервые с 25 июня. Нисходящая динамика вызвана недостаточным спросом и избыточными запасами нефти в мире. Среди других факторов — дополнительные скидки со стороны Саудовской Аравии, а также недавние ценовые сп екуляции в связи с ураганами в Мексиканском заливе.

— И в службу, и в дружбу — На этой неделе в Москве пройдет встреча глав МИД стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но главное внимание, безусловно, будет приковано к двум крупнейшим игрокам объединения — Индии и Китаю, втянутым в непростой приграничный конфликт. Как сказали "Известиям" источники в индийских дипкругах, будучи в Москве, главы МИД двух стран могут провести двусторонние переговоры.

— У подножия "Курганца" — Согласованы сроки государственных испытаний перспективных боевых машин семейства "Курганец-25": они начнутся через год, а окончание запланировано на осень 2022-го. Бронетехнику проверят в разных погодных условиях и климатических зонах. По словам экспертов, сейчас уже проводится тестирование некоторых её компонентов и агрегатов.

РБК daily

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— 8 лет и 800 000 рублей — Пресненский районный суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП с человеческими жертвами, устроенное им в начале июня в районе Смоленской площади. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова. Заслуженный артист России в итоге признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

— Антон Силуанов остановил дефицит на 4% — Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума. Антикризисные действия правительства по поддержке экономики "попали в точку" и спад ВВП России окажется меньше, чем в других странах, считает глава Минфина. Однако для стимулирования экономики во время пандемического кризиса Минфину пришлось временно отступить от бюджетного правила.

— Конституционный зуд — После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки. Протестующие требуют проведения повторных, честных выборов, власти республики отказываются вступать в диалог с оппозицией.

— Комплекс льгот для нефтехимического комплекса — Глава "Роснефти" Игорь Сечин в августе направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением предоставить масштабные льготы крупным нефтегазохимическим проектам на Дальнем Востоке. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к правительству.

— За скандал с Куштау расплатится Шахтау — Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод. Для этого ей необходимо получить согласие Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

— РСПП запросил квоту в госкомпаниях — Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову выдвигать в советы директоров крупнейших компаний с госучастием бизнесменов из состава правления союза. Инициатива обсуждалась на встрече членов РСПП с Белоусовым 3 сентября, рассказали РБК два источника, близких к ее участникам.

— Tesla потеряла биржевой заряд — Акции производителя электромобилей Tesla во вторник, 8 сентября, резко подешевели в начале торговой сессии на американской бирже NASDAQ. На пике — к 16.43 мск — обвал цен достигал 19,68%, а стоимость бумаги опустилась до $335,99. Затем котировки немного скорректировались: по состоянию на 19.45 мск были ниже закрытия предыдущего дня на 15,9% ($351,82 за акцию), свидетельствуют данные торгов.