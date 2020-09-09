9 сентября. (Dow Jones). Торги на американских фондовых рынках во вторник прошли в минусе. Откат технологического сектора продолжился я после выходного по случаю Дня труда.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 465,44 пункта, или 4,1%, до 10847,69 пункта.

Акции технологических компаний, которые ранее в этом году стали драйвером ралли и выиграли от карантинных мер, заставивших потребителей оставаться дома, сегодня возглавили снижение. Бумаги Apple, Amazon.com, Facebook и Zoom Video Communications упали более чем на 4%.

S&P 500 упал на 95,12 пункта, или 2,8%, до 3331,84 пункта. Dow Jones Industrial Average потерял 632,42 пункта, или 2,2%, до 27500,89 пункта.

"Я думаю, теперь стоит ждать перераспределения средств, так как импульс роста в технологическом секторе иссякает, – прокомментировала Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. – На фоне снятия карантинных мер и перспективы выпуска вакцины люди начинают возвращаться к нормальной жизни, и зависимость от технологий, вероятно, будет ослабевать".

Цены на нефть продолжили падать из-за опасений насчет снижения спроса на фоне неровного экономического восстановления. Саудовская Аравия на выходных понизила цены, просигнализировав о том, что ожидает сниженного спроса.

Акции Apache упали на11%, акции Devon Energy потеряли 8,8%.

Акции Tesla упали на 21%. В пятницу вечером составитель индекса S&P Global заявил, что не включит бумаги Tesla в S&P 500.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась до 0,682% с 0,720% в пятницу.

Между тем на рынки также давит обострение экономической напряженности между США и Китаем.

Дональд Трамп на пресс-конференции в понедельник заявил, что обдумывает "разрыв связей" с Китаем и не планирует возвращать в США рабочие места, отданные на аутсорсинг. Конфликт между двумя ведущими державами мира длится уже много лет, основные разногласия сторон связаны с технологиями, безопасностью и рабочими местами.

"Разрыв связей – это экономическая концепция, а не политическая, – пояснил макроэкономический аналитик Nordea Asset Management Себастьян Гали. – Эти шаги могут стать очень многозначительными".

Министр иностранных дел Китая Ван И во вторник объявил о планах задать мировые стандарты в области безопасности данных в ответ на обвинения американской стороны в угрозах для национальной безопасности со стороны таких китайских компаний, как Huawei Technologies и Tencent Holdings.

Ведущие индексы Азии повысились. Китайский Shanghai Composite и южнокорейский Kospi прибавили по 0,7%. Японский Nikkei 225 набрал 0,8% после того, как правительство опубликовало официальные данные по ВВП за 2-й квартал, которые оказались немного лучше ожиданий экономистов.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 1,1%. Сегодня должен начаться очередной этап переговоров между Великобританией и ЕС по вопросу Brexit. Премьер-министр Британии Борис Джонсон установил крайний срок для заключения соглашения на 15 октября, и в последние недели перед этим дедлайном напряжение, как ожидается, будет нарастать. Фунт опустился к евро на 0,7%.

"В краткосрочной перспективе фунт определенно будет находиться под давлением, – указал Расселл Сильберстон, инвестиционный аналитик в Ninety One. – Если ряд возможных сценариев укажет на то, что нас, скорее всего, ждет 'жесткий Brexit', я не удивлюсь резкому росту евро и падению фунта".

Тем временем акции General Motors подскочили на 7,9%, после того как она объявила о создании стратегического партнерства с производителем электромобилей и автомобилей на водородном топливе Nikola. Компании будут совместно выпускать электропикап. Акции Nikola подскочили на 41%.

Акции Boeing подешевели на 5,8% вслед за тем, как The Wall Street Journal сообщила, что федеральные регуляторы безопасности авиатранспорта изучают производство лайнера 787 Dreamliner.

Бумаги фитнес-компании Peloton Interactive поднялись на 6,2% – она представила новые велотренажеры и снизила цены в попытке еще больше заработать на том, что потребители остаются дома.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, David Benoit, david.benoit@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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