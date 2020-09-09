МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 12,483 миллиарда рублей, или 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Сибур Холдинг" по результатам шести месяцев 2020 года в денежной форме в размере 5,73 (пять целых семьдесят три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 12 482 685 243 (двенадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 14 сентября.

"Сибур" в марте прошлого года принял новую дивидендную политику, предполагающую выплату дивидендов в размере не менее 35% прибыли по МСФО, скорректированной на сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц, сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность по МСФО, сумму разовых доходов и расходов.

Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие 2020 года только за вычетом бумажного эффекта от курсовой разницы составила 37,9 миллиарда рублей.

По итогам 2019 года суммарные дивиденды "Сибура" составили 34,333 миллиарда рублей. Из этого объема 16,7 миллиарда рублей приходилось на выплаченные по итогам первого полугодия 2019 года дивиденды, а 17,6 миллиарда рублей — на финальные дивиденды.

Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций он внес в июле 2020 года в закрытый паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк – Среднесрочный" под управлением Газпромбанка. Также в числе акционеров ПАО "Сибур холдинг" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).