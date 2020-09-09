МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россияне согласны отказаться от выходных и отпусков за оклад, составляющий в среднем 64 млн рублей в месяц. Это следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", с которым ознакомились "Известия".

По данным опроса, проведенного среди 3,5 тыс граждан России старше 18 лет, россияне считают свое свободное время и право на отдых бесценным, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы лишь за значительное вознаграждение.

Так, в среднем россиянам хватило бы 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных. При этом, как уточняет издание, женщины назвали сумму в 89 млн рублей, а мужчины — 35 млн рублей.

Если не ограничивать фантазии россиян, полностью посвятить себя работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей.