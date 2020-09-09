МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимир Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, не исключены корректировки, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря", — сказал он.