МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Следователи предъявили замминистра энергетики России Анатолию Тихонову обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".

Другие предполагаемые участники аферы – советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и некий Виктор Серебряков.

"Указанные лица задержаны. Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики РФ. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы", — отметила Петренко.

В ходе обысков дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела". Тихонова задержали как раз во время "правильно спланированного" обыска в его квартире.

СК РФ планирует добиваться заключения обвиняемых в СИЗО.

Минэнерго РФ будет оказывать максимальное содействие в расследовании дела замминистра Анатолия Тихонова и представит все необходимые документы, сообщило ведомство.

"В связи с опубликованной Следственным Комитетом Российской Федерации информацией, Минэнерго России сообщает, что министерство будет оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела и представит все необходимые для установления истины документы", — говорится в комментарии Минэнерго.