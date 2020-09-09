МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Экономика Москвы восстановится полностью к концу следующего года, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить в целом про экономику, включая и промышленность, и те отрасли, которые еще пока работают вполсилы, то ожидаем полного восстановления экономики где-то расчетно к концу следующего года", — сообщил вице-мэр в эфире телеканала "Россия 24".