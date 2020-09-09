МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит регулирование труда людей, работающих в некоммерческих организациях (НКО), сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части установления особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация положений проекта, который будет обсуждаться, позволит обеспечить гибкость в привлечении НКО сотрудников, при этом не понесет негативных последствий на рынке труда. Кроме того, предлагается снизить обязанности для НКО по несению "дополнительного ресурсного бремени по разработке, утверждению и изменению дополнительной кадровой документации".