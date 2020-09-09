МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Кабмин РФ обсудит на заседании в четверг вопрос о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщает пресс-служба правительства.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о внесении изменений в распределение объемов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов РФ на 2020 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет, в полном объеме.